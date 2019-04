Vanaf morgen is het weer tijd voor de Citotoets (al gebruikt de helft van de scholen een andere eindtoets)

De Citotoets, ooit de enige eindtoets in het basisonderwijs, verliest in hoog tempo marktaandeel. Inmiddels kiest nog maar 49 procent van de Nederlandse basisscholen deze toets. Sinds in 2015 keuzevrijheid voor de eindtoets is ingevoerd, kiezen steeds meer basisscholen voor een van de vier alternatieve aanbieders: IEP, Route 8, AMN of Dia.

De IEP-toets (Inzicht Eigen Profiel) wist de afgelopen vijf jaar een marktaandeel van 30 procent te verwerven. Het afgelopen jaar alleen al kwam er 10 procent bij. “Wij groeien doordat leerlingen en leerkrachten er enthousiast over zijn en het aan elkaar doorvertellen”, legt Janneke Helsloot uit, productmanager IEP bij Bureau Ice, een toets- en onderwijsbedrijf in Culemborg, dat de toets ontwikkelt.

Helsloot kan de toenemende belangstelling wel verklaren: “Met onze eindtoets zijn we heel dicht gaan zitten op wat kinderen op school gewend zijn. Hij lijkt op de schoolboekjes en heeft veel illustraties. Ook qua inhoud sluit de IEP-toets goed aan bij de belevingswereld van een elf- of twaalfjarige”.

Second opinion

De IEP bestaat uit 165 vragen, twee keer een uur taal en twee keer een uur rekenen. Die uren worden voor de lichting van dit jaar over dinsdag en woensdag verdeeld. Meer is niet nodig, stelt Helsloot. “Hiermee kunnen we een prima uitspraak doen over wat een leerling kan. Zij laten al acht jaar zien wat ze kunnen, en een leerkracht ziet een kind natuurlijk veel langer. De eindtoets is een soort extra fotootje, een momentopname, en heeft echt de functie van een second opinion.”

Rond de eindtoets in het basisonderwijs is al jaren veel discussie, niet alleen over het gewicht dat de toets moet krijgen in het uiteindelijke schooladvies van een kind, maar ook over het moment dat de toets wordt afgenomen, en of het niet beter zou zijn om weer terug te gaan naar het systeem met één eindtoets in plaats van meerdere toetsaanbieders.

Tot 2015 was er dus alleen de Citotoets als eindtoets. Die werd in eind jaren zestig ontwikkeld door hoogleraar Adriaan de Groot en had als uitgangspunt dat alle kinderen dezelfde kansen in het onderwijs moesten krijgen en daarom langs dezelfde objectieve meetlat moesten worden gelegd.