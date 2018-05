Vanaf deze plek kunt u het langst rechtuit zeilen

Vanuit Sonmiani in Pakistan, tussen Afrika en Madagaskar door, en dan via Kaap De Goede Hoop en Kaap Hoorn dwars de Grote Oceaan over om te eindigen in het Russische Kamtsjatska. 32.090 kilometer.

Teken de tocht op een wereldkaart en het lijkt helemaal geen rechte lijn. Maar de aarde is nu eenmaal niet plat maar rond. En op een bol is dit een strakke, rechte lijn.

De passage tussen Zuid-Amerika en Antarctica is zo krap dat het risico bestaat dat u op uw zomerreis bij Kaap Hoorn over land gaat

De route staat al een paar jaar op de Engelstalige Wikipedia ('Extreme points of Earth'), maar is dit ook echt de langste rechte lijn, vroeg de fysicus Rohan Chabukswar zich af. Samen met een collega dook hij in de geografische databank van de NOAA, zeg maar de Amerikaanse tegenhanger van het KNMI. Dat bestand bevat een model waarin het aardoppervlak in vierkantjes van 1,8 kilometer is opgedeeld. En waarbij voor elk vierkantje de hoogte is gegeven; een redelijke indicatie of het land dan wel zee betreft.

De twee lieten vervolgens hun computer zogeheten grootcirkels over de aarde trekken - een rechte lijn op een bol, de kortste afstand tussen twee punten, is immers zo'n cirkel waarvan het middelpunt ook door het middelpunt van de aarde gaat. En toen wilden ze de computer de langste reeks laten zoeken van vierkantjes met een negatieve hoogte.

Helaas: ze hadden ruim 230 miljoen cirkels en 5 biljoen vierkantjes om te checken. Ze vereenvoudigden hun aanpak door een aantal mogelijke grote cirkels te kiezen en de computer daarmee te laten variëren. Toen was hun laptop er in tien minuten uit. En inderdaad, schreven ze onlangs op ArXiv, de Wikipedia-route is de langste.

Hoewel. De aarde is een beetje afgeplat. En de passage tussen Zuid-Amerika en Antarctica is zo krap dat het risico bestaat dat u op uw zomerreis bij Kaap Hoorn over land gaat.

