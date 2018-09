Van Vleuten kent uitstekende generale voor het WK met winst in Ladies Tour

Het enthousiasme zat er duidelijk nog in bij Van Vleuten (35), vlak nadat ze haar derde ritzege gecombineerd had met het eindklassement in de Boels Ladies Tour, de enige etappekoers op World Tour-niveau in Nederland. Die overmacht was natuurlijk een belangrijke reden voor blijdschap, maar ook omdat haar laatste voorbereiding op het wereldkampioenschap eind september meer dan naar behoren ging.

Voor Van Vleuten lijkt winnen dit jaar na een ‘net-niet-voorjaar’ gewoon te worden. Ze won in juli de Giro Rosa, de zwaarste koers voor vrouwen in een fietsjaar. Daarop volgde La Course, de zware eendagskoers tijdens de Tour de France. Daarna volgde Veenendaal-Veenendaal vorige maand en zondag voor het tweede jaar op rij de Boels Ladies Tour.

Winnen is natuurlijk nooit gewoon, maar tekenend is wel dat ze na de tijdrit verklaarde dat ze ook bezig was met het testen van haar tijdritroutine. Het moest zondag gaan om de ‘optimale’ tijdrit, niet zozeer om het klassement. “Ik beschouwde dit als de generale repetitie. Dat ik ook nog win, maakt dit in plaats van een superdag een super-superdag.”

Helemaal omdat ze tegen vrijwel alle andere toppers reed. En hoewel het niet eens optimaal was (ze nam geen risico in de bochten), kwamen Anna van der Breggen en Ellen van Dijk, toch niet de minsten, niet eens in de buurt van de nieuwe leider in de World Tour voor vrouwen. In Roosendaal was Van Vleuten zondag de topattractie (en op een parcours dat langs de kermis in de stad liep).

Ze won de tijdrit met 22 seconden voorsprong op Van Dijk en 32 op Anna van der Breggen. Dat was ook de volgorde in het eindklassement.

Afslag gemist

In de Boels Ladies Tour, voor Van Vleuten de eerste dagen bijna in haar achtertuin, kon de veelwinnaar uit Wageningen eigenlijk alleen zichzelf van de eerste plek stoten. Dat deed ze bijna eerder in de ronde, toen ze in de tweede rit in een afdaling een afslag miste. Niet haar fout, een stopbord was al aan de kant geschoven en een vrijwilliger was al weg. Van Vleuten zag zelf een Boels-bord, maar dat bleek te duiden op wegwerkzaamheden en niet op de route.

Van Vleuten keerde om, en won de rit nog. Een demonstratie van kracht en macht. Ze was ‘op fietse’, zou de band Skik zingen, de muziek die ze een dag eerder had geluisterd voor de proloog van slechts 3,3 kilometer. Ze won die rit met liefst zeven seconden voorsprong. Zondag voegde ze ritzege drie toe aan de zegereeks van deze week.

De vorm vasthouden, dat is nu het vraagstuk. Want, hoe doe je dat? Het klimparcours in het Oostenrijkse Innsbruck moet haar liggen. Zowel de tijdrit, waar ze regerend kampioen is, als de wegwedstrijd. Van Vleuten gaat ernaar toewerken op hoogte, maar eerst ‘lekker uitrusten’ bovenop een berg. In de bergen gaat ze ‘nog een paar zware blokken’ doen. Het is een geijkt concept voor de renster die op haar 35e in haar beste vorm ooit vertoeft.

Op het erepodium stond ze wel weer in schone kleren. Er was een hoekje gevonden waar ze zich kon omkleden. Het bleek een goede keuze: ze moest acht keer komen zwaaien naar het publiek. Dat is nu eenmaal het (mooie) lot voor iemand die zo oppermachtig is.