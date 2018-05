Van verkrachting beschuldigde filmproducent Weinstein aangeklaagd

Onder grote mediabelangstelling meldde Harvey Weinstein zich vrijdag op een politiebureau in New York. De beschuldigingen aan het adres van Weinstein kwamen vorig jaar op gang nadat verschillende vrouwen, onder wie actrice Ashley Judd, hun verhaal deden in een artikel in de New York Times. Hierin vertelden ze dat Weinstein zich schuldig had gemaakt aan ongepast en grensoverschrijdend gedrag. Dit artikel betekende eveneens het begin van de 'MeToo'-beweging.

Op de verdenkingen staat in New York 5 tot 25 jaar cel

Maar het bleef niet alleen bij die ene bekende actrice. Ook Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow en Selma Hayek zeiden door Weinstein seksueel te zijn geïntimideerd. Inmiddels zijn ruim zeventig klachten over de tycoon geuit.

Weinstein werd formeel gearresteerd en voor de rechtbank geleid wegens verkrachting en andere seksuele misdrijven. Zijn aanhouding in Manhattan is een gevolg van de beschuldigingen van twee vrouwen, maar naar alle waarschijnlijkheid is dit pas de eerste zaak in een lange reeks. Op de verdenkingen staat in New York 5 tot 25 jaar cel.

Een vrouw, Lucia Evans, zegt in 2004 te zijn gedwongen orale seks te hebben gehad met Weinstein. De identiteit van de andere vrouw die een aanklacht indiende, is niet bekendgemaakt.

Succesproducent De 66-jarige Weinstein is mede-oprichter van filmstudio The Weinstein Company, die succesvolle films zoals The King's Speech, Pulp Fiction en Good Will Hunting produceerde. Hij gold jarenlang als een van de machtigste mannen in Hollywood en werd door veel Oscarwinnaars in hun dankwoord genoemd. Inmiddels heeft Weinstein zo'n beetje alle onderscheidingen en ere-benoemingen die hem ten deel vielen moeten inleveren. Zo zette de Academy, de organisatie die de Oscars uitreikt, hem uit de organisatie. De Television Academy, de organisatie achter de Emmy Awards, schorste hem voor het leven en de Franse president Macron schrapte Weinstein van de erelijst van het Légion d'honneur.