Van tikkertje tot voetvolleybal: liefhebbers van exotische sporten moeten op de Aziatische Spelen zijn

Wie in Jakarta is, kan er niet omheen. De stad stroomt over van bezoekers voor de Aziatische Spelen, waaraan met zo'n 12.000 atleten meer sporters meedoen dan aan de Olympische Spelen.

Naast traditionele sporten als zwemmen en voetbal staan er ook exotische disciplines op het programma die in Nederland niet of weinig beoefend worden. Zo is paragliden op de Asian Games een officiële sport, wordt er geskateboard - in Tokio een nieuw olympisch nummer - en zijn er sepak takrawers, oftewel voetvolleyballers. Daarnaast strijden gamers, bridgers, drakenbootracers en kabaddi'ers om de medailles.

Zwemster Xiang Liu zwom 'per ongeluk' een wereldrecord

Voor de meeste olympische sporten zijn de Asian Games een bijtoernooi, omdat de belangrijkste concurrenten vaak niet uit Azië komen. Toch staan er een paar grote namen op het programma die afgelopen week, het toernooi is nu op de helft, een wereldprestatie hebben neergezet.

Wereldrecord Zo sprong zwemster Xiang Liu in het water voor de 50 rug, een afstand die ze voor de lol op haar programma had staan. Liu ligt liever op haar buik. De 50 vrij is haar beste afstand. Haar uitstapje naar de rugslag bleef niet onopgemerkt. Liu zwom 'per ongeluk' een wereldrecord. Met een tijd van 26.98 is ze de eerste vrouw die onder de 27 seconden duikt. Het oude record van 27.06 van haar landgenote Jing Zhao stamde nog uit het tijdperk van de nu verboden rubberen badpakken. Een wereldprestatie, maar de koningin van het zwembad was de 18-jarige Japanse Rikako Ikee, die op de Spelen van Rio al van de partij was. Zij zwom gisteren op de 4x100 wissel naar haar vijfde gouden medaille, waarmee ze op zeven medailles in totaal uitkomt. Ikee is daarmee de op één na succesvolste sporter op de Aziatische Spelen. Alleen de Noord-Koreaanse schutter So Gin Man deed het in 1982 beter, met zeven keer goud en acht medailles. Op de Spelen van Tokio over twee jaar in haar eigen land zal Ikee één van de vrouwen zijn die de buit voor het organiserende land binnen moet slepen.