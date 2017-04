Van sparringpartner tijdens de Spelen tot titelkandidaat

De één vindt het een eer, de ander geniet er geen seconde van: als sparringpartner mee naar de Olympische Spelen. Guusje Steenhuis en Michael Korrel weten hoe het voelt. De judoka’s werden niet geselecteerd voor Rio omdat de judobond de voorkeur gaf aan Marhinde Verkerk en Henk Grol. Steenhuis en Korrel mochten toch naar Brazilië, maar dan als trainingspartners, net als Juul Franssen. Dat houdt in: een entreebewijs voor de judohal en een kledingsetje. Ze verbleven buiten het atletendorp. De openingsceremonie moesten ze op tv kijken.

In dienst van de olympische atleten konden ze toch de sfeer proeven in de olympische judohal. Zodra de wedstrijd begon, werden ze naar de tribune gedirigeerd. Steenhuis vond het maar raar. “Ik werd er niet echt blij van om daar te lopen. Je bent op een wedstrijd waar je veel mensen ziet van wie je denkt dat je ervan kunt winnen. Maar je kunt niet meedoen”, vertelde Steenhuis gisteren bij een persconferentie voor de EK, waar ze volgende week in actie komt.

In het Poolse Warschau is Steenhuis als aanvoerster van de wereldranglijst in de klasse tot 78 kilogram één van de favorieten voor de Europese titel. Korrel (-100kg), de huidige nummer twee van de wereld, gaat ook op jacht naar eremetaal. Voor de twaalf judoka’s die naar de EK gaan, is het de eerste test op een Europees titeltoernooi in de nieuwe situatie bij de bond met centrale trainingen op Papendal. Last van hun oude sparringpartners zullen Steenhuis en Korrel dit keer niet hebben. Grol en Verkerk ontbreken vanwege blessures.

Vakantie Waar Steenhuis in Rio rondliep met een dubbel gevoel, genoot Korrel met volle teugen. Voor het zwaargewicht was het al veel langer duidelijk dat de Spelen buiten bereik lagen. Steenhuis stond op het moment dat de bond voor Verkerk koos, hoger op de wereldranglijst. Dat maakte het voor haar moeilijk te verkroppen dat ze gepasseerd werd. Tekst loopt door onder afbeelding Michael Korrel. © pro shots Korrel besloot Rio als een soort vakantie te zien. Meestal kreeg hij de avond van tevoren te horen hoe laat hij zich de volgende ochtend in de hal moest melden. Bij aankomst zorgde hij ervoor dat de Nederlandse judoka's die hem konden gebruiken, naast Grol ook Noël van 't End (-90 kg) en Frank de Wit (-81 kg), zich goed konden opwarmen. “Iedere sporter heeft zijn eigen manier van opwarmen. Bij de een gaat dat wat intensiever dan de ander. Soms willen ze een bepaald blokje doen, en als zij klaar waren, ging ik lekker kijken.” Met zijn accreditatie kon hij alle judowedstrijden zien. Voor zijn eigen gewichtsklasse had hij niet zoveel interesse. “Ik had toch zoiets van: daar had ik kunnen staan.” Korrel zag hoe grote favorieten onder de druk bezweken. “Op de Spelen kan alles gebeuren. Sommigen krijgen vleugels, anderen zakken zwaar door het ijs.”

Eén keer Het raarste wat hij vanaf de tribune meemaakte, was de olympisch gouden medaille bij de mannen in de klasse tot 66 kilogram. De Italiaan Fabio Basile ging er tot ieders verrassing vandoor ging met de winst. Korrel moet weer grijnzen als hij er aan terug denkt. “Die jongen had daar eigenlijk helemaal niets te zoeken.” Het was een goede leerschool. Korrel hoopt dat hij in Tokio in 2020 zichzelf in de hand kan houden onder de olympische druk. “Ik heb er veel geleerd. Hoe groter jij de Spelen maakt, hoe harder je kunt vallen.” Eén ding heeft hij met zichzelf afgesproken. Sparren met olympische sporters was in Rio prima, maar niet voor herhaling vatbaar. Volgende keer wil hij er zelf staan. “Eén keer was leuk, maar dat ga ik niet nog een keer doen.”

Franssen en JBN krijgen overlegtijd Juul Franssen en de Nederlandse judobond krijgen drie weken extra om er met elkaar uit te komen. De rechter heeft de uitspraak van het kort geding verplaatst van 12 april naar 3 mei. De bond schrijft Franssen niet meer in voor internationale wedstrijden, omdat ze weigert op een centrale locatie in Papendal te trainen. Als de 27-jarige niet uitkomt op grote toernooien, kan ze zich niet kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio. Franssen en de bond stonden twee weken geleden tegenover elkaar in de rechtbank.

