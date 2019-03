Van Schip wereldkampioen op puntenkoers

Van Schip pakte vorig jaar zilver op het onderdeel bij de WK in Apeldoorn. Zaterdag komt hij nog uit op het omnium, waarop hij vorig jaar eveneens het zilver veroverde.

Vroeg in de koers over 160 ronden pakte Van Schip, samen met de Belg Kenny De Ketele en de Australiër Kelland O'Brien een ronde voorsprong. Ondertussen vergat hij niet onderweg de punten te rapen, waardoor hij ook toen Mora nog een extra ronde veroverde aan de leiding bleef. Uiteindelijk waren het Van Schip, Mora, Downey en de Pool Wojciech Pszczolarski die in totaal drie ronden veroverden, goed voor 60 punten.

Van Schip, die nooit verzaakte in de sprints, kwam zelfs boven de 100 punten uit: 104. Mora (76) en Downey (67) werden nooit meer een bedreiging. Het betekende de vijfde medaille voor Nederland na het goud voor de teamsprint bij de mannen en Matthijs Büchli op de keirin en het zilver voor Kirsten Wild en Roy Eefting, beiden op het onderdeel scratch.

