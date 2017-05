Van Rijn: zeker 2,1 miljard nodig voor verpleeghuizen

Volgens de bewindsman is het alleen met dat geld mogelijk te voldoen aan de nieuwe kwaliteitsnormen die de Tweede Kamer aan de verpleeghuizen wil opleggen.

Lees verder na de advertentie

In een brief aan de Kamer schetst de staatssecretaris de financiële gevolgen van de brede politieke wens om de dagelijkse zorg voor patiënten in verpleeghuizen te verbeteren. Zo legt Van Rijn, die demissionair is, meteen een dure opdracht neer voor de kabinetsformatie.

Of het benodigde extra geld er ook komt, is aan een volgend kabinet. In de verkiezingscampagnes hebben veel partijen beloofd flink geld uit te trekken voor de zorg. Onder andere de VVD noemde toen al het bedrag van 2 miljard, precies waar de demissionaire staatssecretaris bij zijn inschattting ook op uitkomt.

Het huidige kabinet heeft voor dit jaar al 100 miljoen extra uitgetrokken voor verpleeghuizen waar de zorg in het gedrang is. Daar komt nog 100 miljoen bij als eerste financiële injectie voor alle verpleeghuizen.

De nieuwe kwaliteitseisen houden onder andere in dat er bij het opstaan en naar bed brengen altijd twee zorgverleners zijn, en dat overdag de zorg niet alleen mag bestaan uit lichamelijke verzorging, maar dat op elke afdeling minstens ‘één personeelslid helpt bij een zinvolle dagbesteding van de bewoners. Ook zijn er grenzen aan het bedrag dat verpleeghuizen mogen uitgeven aan gebouwen en management.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.