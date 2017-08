Van Persie wil wel helpen bij 'wedstrijd van de waarheid'

Is het onder het beieren van alarmklokken dat de spelers van Oranje - nou ja, vier veldspelers en drie keepers - vroeg in deze maandagavond het trainingsveld in Katwijk betreden? Zo kan het worden voorgesteld. In dat beeld komt er weer een wedstrijd van de waarheid aan: donderdag in Parijs tegen Frankrijk.

Maar is het allemaal niet erg aan inflatie onderhevig: dat pathos, die gezwollenheid, al die wedstrijden van de waarheid die er, in steeds hogere frequentie, al zijn geweest? Wat is de waarheid nog méér dan dat Oranje het EK 2016 heeft gemist en dat het al langer zo vreemd niet zal zijn als ook het WK 2018 niet wordt gehaald?

Een wedstrijd van de waarheid vereist gelijkwaardigheid, gegarandeerde spanning, op voorhand zeker. Frankrijk is de groepsfavoriet die met een voorsprong van drie punten op eigen bodem een beslissend gat kan slaan, in elk geval in de verhoudingen met Nederland. Andersom is dat niet zo. Winst, moeilijk voorstelbaar al, brengt Oranje nog niet naar het WK, zo'n wedstrijd van de waarheid is het toch niet.

In de sportschool

Natuurlijk, bij de aftrap, bij 0-0, is er altijd een kans. Dat moet Dick Advocaat uitdragen, bondscoach in crisistijd. Hij heeft al gezegd dat hij zijn team goed wil organiseren en aanvallende dreiging moet er kunnen zijn: Nederland heeft Arjen Robben. Die zit nu met de meeste spelers in de sportschool. De na bijna twee jaar weer opgeroepen Robin van Persie loopt wel op het veld, met verdediger Wesley Hoedt en de aanvallers Memphis Depay en Vincent Janssen. Ze speelden afgelopen weekeinde niet of nauwelijks.

Ruud Gullit, de altijd vrolijke assistent, is er niet: ook in de sportschool. Advocaat had hem vrijdag nog genoemd, bij het bekendmaken van de selectie. Hij had het een mooi verhaal gevonden, zei hij: dat ook Gullit had gevoeld dat het besef nu wel was doorgedrongen bij Oranje, dat de spelers wisten dat ze het zo ver hadden laten komen, en dat ze het nu zelf wilden rechtzetten. Een echt mooi verhaal was het natuurlijk niet, die paar zinnen van uit te tekenen peptalk (ook voor zichzelf), maar wat kan Advocaat meer doen dan het in een noodtoestand als deze als zodanig te verkopen?

Ik blijf niet hangen in negatieve gedachten, maar ik bekijk het positief Robin van Persie

Robin van Persie heeft eerder bij aankomst in Noordwijk al gezegd dat hij, in niets minder dan het belang van het team, niets wil zeggen over wat een blessure zou zijn. Berichten wilden dat hij volgens de arts van zijn club Fenerbahçe met een ontwrichte schouder minstens tien dagen niet kon spelen. Van Persie wilde de Fransen niet wijzer maken, zei hij tegen de NOS-verslaggever. Hij verwachtte later op de dag te gaan trainen - en inderdaad, hij trainde.

Of hij de gedachte van Advocaat volgde, dat voor dit uur U routine van belang kon zijn, en dat hij daarom weer was opgeroepen? Ja, dat volgde Van Persie natuurlijk wel. "Ik blijf niet hangen in negatieve gedachten, maar ik bekijk het positief'', had hij gezegd. "Daarom sta ik hier niet met rancune, maar met een blij gevoel.''