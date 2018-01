Van Persie wil bij Feyenoord een nieuwe generatie op weg helpen

Het weerzien was warm en intens. Robin van Persie is terug bij de club waar hij zestien jaar geleden zijn profdebuut maakte. Maandagochtend tekende de aanvaller een contract voor anderhalf seizoen bij Feyenoord.

Twaalf camera’s, tientallen journalisten, fotografen én zijn familie - een speciale wens van Van Persie - woonden maandagmiddag zijn presentatie bij in stadion De Kuip. Van Persie glimlachte van oor tot oor. Hij keek terug op een mooie reis, zei hij, een reis die hij veertien jaar geleden begon door van Feyenoord over te stappen naar Arsenal in Londen. Vervolgens voetbalde hij voor Manchester United en Fenerbahçe, de club in Istanbul die hij de laatste tweeënhalf jaar diende.

Van Persie wil het voetbal iets teruggeven, liet hij weten na zijn eerste training met Feyenoord. “Ik wil een nieuwe generatie op weg helpen”, motiveerde de 102-voudig international. “Ik hoop een goed voorbeeld voor ze te zijn. Vooral in de manier waarop ik mijn sport beleef en mijn leven invul. De hiërarchie in een groep is belangrijk. Wat ervaren spelers als Dennis Bergkamp, Thierry Henry en Patrick Vieira vroeger voor mij bij Arsenal betekenden, hoop ik op mijn manier nu bij Feyenoord te laten zien.”

De rentree van Van Persie (34) roept automatisch herinneringen op aan het succesverhaal van Dirk Kuijt, die twee seizoenen geleden terugkeerde in Rotterdam-Zuid. Kuijt wilde, overtuigd en zelfverzekerd als hij was, zijn droom verwezenlijken: kampioen worden met Feyenoord. Dat lukte, en de manier waarop dat gebeurde, vertelde alles over Kuijt, de toegewijde prof met oog voor het team.

Van Persie realiseert zich dat de vergelijking - en daarmee ook het afbreukrisico - op de loer ligt nu hij opnieuw het roodwitte shirt met rugnummer 32 aantrekt. “Dirk is Dirk. Ik ben Robin”, zei Van Persie. “Wat ik precies voor Feyenoord kan betekenen, zal moeten blijken. Ik ga er in ieder geval alles aan doen om een mooie laatste fase van mijn carrière te hebben.”

Van Persie is met Feyenoord overeengekomen dat hij na zijn actieve carrière trainer kan worden op Varkenoord, het jeugdcomplex van Feyenoord. Dat is voor later. De eerste zorg van Van Persie is fit worden.

Minuten maken

Sinds eind augustus, toen hij bij Oranje geblesseerd uitviel in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk, kwam hij niet meer in actie. Hoe fit is hij? Van Persie zei zich goed te voelen. Goed genoeg om in actie te komen als Feyenoord morgenavond de inhaalwedstrijd bij FC Utrecht speelt. “Alleen”, voegde de Rotterdammer eraan toe, “er is een verschil tussen je goed voelen en echt wedstrijdfit zijn. Dat kost tijd. Voor nu is het belangrijk dat ik veel en goed ga trainen en weer minuten ga maken.”

En dan rest nog de vraag: op welke positie moet Van Persie spelen? Over zijn kwaliteiten geen discussie. Analist Pierre van Hooijdonk roemde zijn voormalig ploeggenoot bij Studio Sport. Volgens hem is Van Persie een kunstschilder onder de voetballers, Een pure stilist. Artistiek. Slim. Verfijnd. Maar op welke plek? “Ik denk aan de voorste posities”, liet Van Persie zelf weten. “Ik zou ook nog op het middenveld kunnen spelen.”

Achter in de perszaal keken zijn vrouw en twee kinderen, van wie zoon Shaqueel in de jeugd van Feyenoord gaat voetballen, toe. Veertien jaar geleden vertrok hij, nu is hij terug. Ouder, wijzer en een beetje grijs. De kritiek, die onherroepelijk zal komen, calculeert hij dan maar in. “Met dat soort dingen heb ik in de loop der jaren beter om leren gaan. Ik ben relaxter geworden. Ik houd mezelf voor dat ik alles met de juiste intenties doe. Helaas kun je nooit iedereen pleasen.”

