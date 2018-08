Van Persie toont tegen Excelsior dat hij van grote waarde is voor Feyenoord

Staand langs de rand van het veld moest aanvoerder Robin van Persie ineens het tv-interview onderbreken direct na afloop van Feyenoord-Excelsior. “Sorry”, verontschuldigde de spits zich. Moegestreden was hij. Eerst moest de aanvaller een paar slokken water drinken.

Van Persie (35) had diep moeten gaan tegen stadgenoot Excelsior, waartegen hij de negentig minuten vol maakte. Dat ging niet zomaar. Het was hard werken geweest, bekende de oud-speler van Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe. Het Legioen, vanmiddag massaal toegestroomd voor de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen, kon het van dichtbij zien. De grimassen. Het vermoeide, gekromde loopje. En af en toe een greep naar de hamstring, lies en grijzende haardos.

De Feyenoord-spits had wederom laten zien dat hij nog van waarde kan zijn voor het elftal van trainer Van Bronckhorst. Van Persie’s openingstreffer illustreerde dat. Na ruim een kwartier spelen, toen Larsson de spits met een fraaie steekpass bediende, opende Van Persie de score in de Kuip met een bekeken schuiver achter Excelsior-doelman Stevens. Die onbetwiste klasse heeft hij. Nog altijd.

Maar dat Van Persie – na zijn optredens in de verloren seizoensopening tegen De Graafschap (2-0) en in de midweekse Europese uitschakeling tegen het Slowaakse Trencin (1-1) – tegen Excelsior dit keer de volle negentig minuten moest spelen, vertelde ook iets over het opnieuw moeizame optreden van Feyenoord. Ongeïnspireerd en zielloos oogde het spel. Het thuispubliek zal toch met de nodige twijfels de terugreis hebben aangevangen na het weinig overtuigende optreden van hun club. Tekenen zich nu al, na pas twee speelronden in de eredivisie, de eerste contouren zich af van een stroef, moeizaam voetbalseizoen voor Feyenoord?

Vakantieverhalen

Het geroezemoes tijdens het duel met Excelsior zei in ieder geval veel. Feyenoord-Excelsior diende zondagmiddag als achtergrond om alle vakantieverhalen te bespreken, het WK voetbal in Rusland nog eens door te nemen of te bepalen wie deze week de vuilniscontainer op straat zet. Over het veldspel was vooral ergernis. Over de hoge foutenlast, de geringe dynamiek en de futloosheid van sommige spelers.

Neem bijvoorbeeld linksbuiten Larsson, die Feyenoord ruim vier miljoen euro kostte en zich toch bevrijd moet voelen nu zijn concurrent Boëtius (geschorst) op zoek mag naar een andere club. De Zweed kon ook tegen Excelsior niet overtuigen. Het cynisme golfde van de tribunes toen El Hankouri, een speler uit de eigen opleiding, na een uur klaar stond om Larsson te vervangen.

Van Bronckhorst zag dat de invallers El Hankouri, St. Juste en Ayoub de gewenste (en benodigde) impuls gaven aan het spel van Feyenoord. St. Juste (assist Ayoub) maakte twaalf minuten voor tijd de bevrijdende 2-0. Van der Heijden werkte vlak voor tijd nog de 3-0 achter doelman Stevens. Van Persie raakte de lat nog na een fraaie aanval.

Dat Van Bronckhorst zijn spits liet staan, kan ook als statement gezien worden. Fysiek en mentaal staat Van Persie er goed in, zei Van Bronckhorst op de persconferentie. “Robin is een op en top prof”, loofde de Feyenoord-coach. “In de fase waarin hij zit moet je goed rusten, goed naar je lichaam luisteren en goed met mij in contact blijven over hoe hij zich voelt. Daarin stopt Robin veel energie en tijd. En dan kan het best zo zijn dat hij drie wedstrijden in een week speelt.”

Van Bronckhorst liet zijn spits staan. De afgelopen weken kon hij niet veel wisselen, meende de coach, omdat hij daarvoor de spelers niet had. Van Bronckhorst moet het doen met de beperkte middelen die hij heeft. Zijn selectie is dun, zowel kwalitatief als kwantitatief. En daarin kan Van Persie, ondanks de grimassen van een 35-jarige, nog altijd belangrijk zijn. Zo liet hij andermaal zien tegen Excelsior.