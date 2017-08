Van oudsher rustig Kameroen dreigt af te glijden

De door Franstaligen gedomineerde Kameroense regering heeft een Engelstalige zender in de ban gedaan. Het tv-station, door de regering beschouwd als oppositiezender, uit de lucht halen lukt niet omdat het vanuit Zuid-Afrika uitzendt. Maar Kameroense providers die de zender SCBC blijven uitzenden, worden gewaarschuwd voor maatregelen. Wat die inhouden, is onduidelijk. Maar volgens de BBC kunnen zelfs kijkers in theorie gearresteerd worden.

Het is de nieuwste draconische maatregel die volgt op bijna een jaar van protesten vanuit de Engelstalige minderheid in het westen. Die zijn gericht tegen de regering in de zuidelijke hoofdstad Yaoundé. De minderheid ziet zich steeds meer ingeperkt door Franstalige ambtenaren.

President Paul Biya (84) lijkt bang dat het economisch belangrijke westen zich afscheidt

Tijdens de koloniale periode bestond er tot 1961 een Brits en een Frans Kameroen. Na de onafhankelijkheid werden beide delen samengevoegd. Daarna was de overheid van het West-Afrikaanse land verplicht onderwijs en publieke instanties toegankelijk te houden voor zowel de Engelstalige minderheid als de Frans sprekende meerderheid.

Buitengesloten Maar sinds vorig jaar worden Franstalige advocaten, rechters en docenten in de Engelstalige regio geplaatst. Dat leidt tot demonstraties, stakingen en ouders die hun kinderen thuis houden. Zij vinden dat het Frans aan ze opgedrongen wordt en dat de regering zo grip wil krijgen op hun gedeeltelijke autonomie. Ook zeggen de westerlingen dat ze worden buitengesloten van overheidsbanen. De autoriteiten reageren met geweld. Zo'n tweehonderd activisten en journalisten werden al gearresteerd en het westen kreeg te maken met een maandenlange internetblokkade. Dat leidde tot een stilstand van het geldverkeer in het westen. In die regio, rijk aan olie en vis, is ook de digitale sector gevestigd. Gisteren werd bekend dat er, aan de vooravond van het nieuwe schooljaar, vierhonderd extra veiligheidsagenten naar het westen zijn gestuurd. De inwoners vrezen dat de autoriteiten ouders zo willen dwingen kinderen toch naar school te sturen. De regering, al sinds 1982 geleid door Paul Biya (84), lijkt vooral bang voor afscheiding van deze economisch belangrijke regio. Al in de jaren negentig werd de separatistische beweging in het westen verboden. Dinosaurus Biya heeft Kameroen lang stabiel en buiten de negatieve, internationale berichtgeving weten te houden door goed onderwijs en relatief goede leefomstandigheden. Maar het functioneren van zijn autocratie wordt door de Kameroense diaspora blootgelegd. Begin deze maand kwam een video boven tafel van gevangen oppositiepolitici die de omstandigheden vergeleken met 'een concentratiekamp'. Ze zouden in hongerstaking zijn. Een deel van hen zou, op beschuldiging van terrorisme, de doodstraf boven het hoofd hangen.

