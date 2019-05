Van mishandeling verdachte militairen ontkennen alles

De twee militairen en drie oud-militairen die zich donderdag voor de militaire kamer van de rechtbank Arnhem moesten verantwoorden, worden beschuldigd van mishandelingen als het schoppen en slaan van de slachtoffers, het uiten van bedreigingen en militaire aanranding.

De slachtoffers zouden in de eerste helft van 2013 onder meer zijn ondergeplast door enkele van de verdachten en zijn blootgesteld aan het zogeheten drie-man-tillen, waarbij een militair op de grond wordt vastgehouden door twee man terwijl een derde met ontbloot onderlijf op zijn gezicht gaat zitten. Verdachten en slachtoffers behoorden allen tot de mortiergroep in Schaarsbergen.

De inhoudelijke behandeling van de zaak werd meteen vertraagd toen de advocaten van de verdachten in een lang verweer de rechters verzochten het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren. Volgens de advocaten had het OM de dagvaarding te laat verstuurd waardoor een deel van de aanklachten na zes jaar is verjaard. Ook zou er sprake zijn geweest van willekeur bij het OM, dat eerder zaken tegen vijf andere verdachten seponeerde.

Verjaarde feiten

De rechtbankvoorzitter noemde het verweer ‘een veelkoppig monster’ en besloot na een schorsing dat de feiten gepleegd voor 20 maart 2013 inderdaad zijn verjaard. Naar het zich laat aanzien kan een aantal beschuldigingen daardoor niet meer ten laste worden gelegd omdat vaak niet duidelijk is op welke dag ze zouden zijn gepleegd.

Een slachtoffer zou zijn geslagen tijdens het appèl, hij zou zijn getrapt tijdens een mars

De lijst met incidenten is lang. Een slachtoffer zou zijn geslagen tijdens het appèl, hij zou zijn getrapt tijdens een mars en hij zou met een pistool zijn bedreigd, dat later ongeladen bleek te zijn. Een van de slachtoffers volgde de zaak in een aangrenzende zaal buiten het zicht van de verdachten, twee anderen waren niet aanwezig.

De verdachten werden urenlang ondervraagd door de rechters, maar de vijf ontkenden alle belastende verklaringen. Dat is het lastige aan deze zaak: het is het woord van de slachtoffers tegen dat van de verdachten. “Dat is niet gebeurd”, zei een verdachte. “Ik herken heel de situatie niet”, aldus een ander.

De kwestie-Schaarsbergen kwam in 2017 naar buiten toen een slachtoffer in de Volkskrant uitgebreid zijn verhaal deed. Het ministerie van defensie liet daarop onafhankelijk onderzoek doen door de commissie-Giebels die in oktober 2018 met het eindrapport kwam. Daarin werd de zwijgcultuur en de manier waarop de krijgsmacht omgaat met meldingen van klachten gehekeld. Problemen worden gebagatelliseerd (‘het was maar een geintje’) en de sociale veiligheid binnen Defensie is onvoldoende op orde, concludeerde de commissie.