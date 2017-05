Van Mierlo-telg wil het Britse Lagerhuis veroveren

Frederick ('Freddie') van Mierlo merkt het telkens weer: Nederlanders zijn direct nieuwsgierig naar zijn achternaam. Zeker nu hij als Brit van Nederlandse afkomst meedoet aan de Britse parlementsverkiezingen. Van Mierlo is kandidaat in een bijkans onmogelijk te winnen kiesdistrict, in het noordwesten van het Verenigd Koninkrijk. Toeval of niet, zijn partij de Liberal Democrats is een zusterpartij van het Nederlandse D66, dat door zijn verre familielid is opgericht.

Het is wel bijzonder te ervaren dat ik qua politieke idealen en waarden op één lijn met D66 zit Freddie van Mierlo

"Nederlanders willen altijd weten of ik familie ben", vertelt Freddie van Mierlo vanuit zijn kiesdistrict Fylde, op het platteland in Lancashire, een gebied waar de vooral oudere bewoners onlangs massaal voor de Brexit hebben gestemd. "Het is een gebied met veel ouderen, die zorgen hebben over de toekomst. De Conservatives hebben hier de laatste jaren nooit verloren. Eigenlijk ben ik bezig met een onmogelijke missie", verzucht Van Mierlo. Ook in 2015 deed hij al mee als kandidaat.

Van Mierlo's vader is Nederlander, en woont en werkt al meer dan dertig jaar in Engeland als fysiotherapeut. Diens grootvader was een oom van D66-oprichter Hans van Mierlo. "Het is heel verre familie, er is geen speciale band. Pas toen ik als scholier eens op internet opzocht wie hij was, ontdekte ik dat Hans van Mierlo blijkbaar een beroemde politicus was, en een partij heeft opgericht", vertelt Freddie van Mierlo. "Het is wel bijzonder te ervaren dat ik qua politieke idealen en waarden op één lijn met D66 zit. Maar ik ben niet zijn politieke erfgenaam. Ik ben er niet zo mee bezig." Dat ook de vorige leider van de Liberal Democrats, Nick Clegg, Nederlandse wortels heeft, is volgens Van Mierlo toeval.

Nederlandse connecties De verkiezingscampagne is voor Freddie van Mierlo sinds de Brexit heel persoonlijk geworden: zijn vader is een van de Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk van wie de toekomst onzeker is geworden door de Brexit. "Hij heeft alleen een Nederlands paspoort; hij weet niet of hij hier kan blijven wonen en werken. Ooit wilde hij wel een Brits paspoort aanvragen, maar dat leek niet nodig. Dan zou hij zijn Nederlandse paspoort moeten inleveren, wat hij niet wilde." Juist de kleine partij Liberal Democrats maakt zich in de Britse verkiezingen druk om het lot van de vele EU-burgers in hun land. Het gezin Van Mierlo is zo 'verbritst' dat Freddie ook met zijn vader Engels spreekt. Maar hij studeerde deels in Nederland, uit nieuwsgierigheid. Hij volgde in 2012 een master Europese Studies in Leiden, en ging op Nederlandse taalcursus. Daar zullen niet de jongere kiezers de dupe van zijn, maar vooral de ouderen die zo massaal voor de Brexit stemden De Nederlandse connectie is van nut gebleken. Van Mierlo kreeg deze week cruciaal advies van de D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld, die hij ontmoette in Brussel. "Een Nederlander naast me stootte me aan: je moet haar wel even vertellen wat je achternaam is." Zij vertelde hem: D66 is in Nederland weer groot geworden door tegen de stroom in een onbeschaamd pro-Europees geluid te laten horen - dat kan de Britse zusterpartij ook.

Winnaarsmentaliteit Dus wordt ook zijn eigen campagne de komende weken onbeschaamd pro-Europees. Hij is weer optimistischer over zijn kansen. Want Freddie van Mierlo heeft eens zitten rekenen, met het verhaal van Sophie van 't Veld in het achterhoofd. "In mijn kiesdistrict hebben de meeste mensen voor de Brexit gestemd, ze zijn anti-Europees. Maar de groep die bij Europa wil blijven horen beslaat toch nog steeds 43 procent. Voor hen heb ik een goed verhaal." Die winnaarsmentaliteit is binnen de Liberal Democrats niet vanzelfsprekend. De partij is bij de vorige parlementsverkiezingen, in 2015, zo goed als weggevaagd. Ook Freddie Van Mierlo was kansloos, terwijl zijn partij bij de verkiezingen in 2010 nog als derde eindigde. Voor de brexit-aanhangers in zijn kiesdistrict Fylde heeft Freddie van Mierlo al een aansprekende casus gevonden: het lokale ziekenhuis, dat qua personeel geheel afhankelijk is van verpleegkundigen uit de EU. Als er een harde Brexit komt, kan het ziekenhuis zomaar zijn personeel zien vertrekken. Daar zullen niet zijn eigen, vaak jongere kiezers de dupe van zijn. Maar vooral de ouderen die zo massaal voor de Brexit stemden.

