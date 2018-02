Van Matthijs Büchli wordt vuurwerk verwacht op WK baanwielrennen

Een medaille op de eerste dag van het WK zou de tegenslagen en haperingen in een klap kunnen wegspoelen. Dat is in elk geval waar de nieuwe bondscoach Bill Huck op hoopt, zei hij voorafgaand aan vijf dagen baanwielrennen. Tussen hoop en realiteit gaapt een flink gat, weet ook Huck, maar met de renners en rensters die de sprintcoach tot zijn beschikking heeft, is eremetaal goed mogelijk, meent hij. "Er zit zeker potentie in deze groep. Maar dan moet alles meezitten."

De ploeg van Huck kende de nodige tegenslag in aanloop naar het WK in eigen land. Het grootste zorgenkind was Elis Ligtlee, de olympisch kampioene van Rio de Janeiro. Na haar gouden medaille op het onderdeel keirin verschraalde haar sportieve prestaties in sneltreinvaart. Ligtlee kampte ruim anderhalf jaar met knieklachten en een vormcrisis bovendien. De Eerbeekse is sinds november klachtenvrij, maar zag door trainings- en competitiegebrek de kwalificaties voor Apeldoorn mislukken.

Geen voorspellingen Geen keirin voor Ligtlee derhalve op het WK. Zij rijdt nu de 500 meter tijdrit dankzij een wildcard van Huck. Ziet zij ondanks haar handicap mogelijkheden? De 23-jarige renster durft er geen geld op te zetten. "Ik heb hard getraind de afgelopen weken. Maar het is lastig om te zeggen wat daar straks uitkomt." Bij de vrouwen wordt gerekend op een tweetal routiniers, van wie Annemiek van Vleuten weinig baanervaring heeft. Dat geldt niet voor Kirsten Wild. Het WK wordt voor haar een zoete kennismaking met de baan in Apeldoorn. Op het WK in 2011 won de 35-jarige sprintster brons op het onderdeel omnium. De baanwielrenster is de laatste jaren sowieso goed voor meerdere medailles op grote toernooien. Aan voorspellingen waagt Wild zich liever niet. Maar dat ze tot de favorieten behoort, wil ze niet ontkennen. Voor de bond is Hucks verleden geen bezwaar. "Wij hebben hem een verklaring laten tekenen dat hij nooit in aanraking is gekomen met doping." Annemiek van Vleuten heeft zich voor dit WK speciaal omgeschoold. De 35-jarige wereldkampioen tijdrijden op de weg maakte onlangs de overstap naar de baan. Van Vleuten rekent op haar ambitie en doorzettingsvermogen als ze zaterdag in actie komt op de individuele achtervolging. Het moet haar gebrek aan baanervaring compenseren.

Wereldklasse "Bij de mannen verwacht ik iets meer", zei Huck over het WK. Met Matthijs Büchli, Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen heeft hij renners tot zijn beschikking die de laatste twee jaren goed waren voor meerdere medailles op het EK en WK. Met name van Büchli wordt vuurwerk verwacht. De robuuste sprinter won in 2016 zilver op de Spelen op het onderdeel keirin en was deze winter drie keer succesvol in het wereldbekercircuit. De twee voormalige bmx'ers Hoogland en Lavreysen zijn de andere kanshebbers voor eremetaal. Vooral de benjamin in het team-Lavreysen, 20 jaar pas, imponeerde. De Brabander is in heel korte tijd tot een sprinter van wereldklasse uitgegroeid. Hij verraste niet alleen de buitenwacht: "Het ging qua prestaties veel beter dan ik had durven verwachten op het EK en de wereldbekerwedstrijden in Polen en Engeland." Op de sprint, keirin en teamsprint was er winst. Zijn debuut vorig jaar op het WK in Hong Kong was meteen prijs: zilver op de sprint.