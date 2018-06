Het avontuur van Bert van Marwijk als bondscoach van Australië is ten einde. Vóór de afsluitende wedstrijd tegen Peru koesterde hij nog de hoop dat zijn ploeg de stand in groep C van het WK nog op zijn kop kon zetten. Maar Van Marwijk kreeg Down Under er niet bovenop. Het al uitgeschakelde Peru was in Sotsji te sterk en had aan twee offensieve oprispingen genoeg om Australië te vellen: 0-2.

Lees verder na de advertentie

Het scenario voor Van Marwijk en zijn ploeg om door te dringen tot de achtste finales was even simpel als ingewikkeld. Zelf moest Australië winnen van Peru en tegelijkertijd moest Denemarken verliezen van Frankrijk. Het eerste deel van het script kregen de Australiërs niet rond, waardoor de uitslag van die andere wedstrijd (0-0) er uiteindelijk helemaal niet meer toe deed.

Zo kwam er een einde aan een opmerkelijke periode van Van Marwijk als bondscoach van eerst Saudi-Arabië en later Australië. Na een conflict over zijn contract vertrok hij in september 2017 bij Saudi-Arabië, korte tijd nadat hij zich met het Arabische land voor het WK had geplaatst. In januari werd de 66-jarige Deventenaar aangesteld als bondscoach van Australië, zodat hij alsnog naar het WK ging.

Teamgeest In korte tijd moest Van Marwijk Australië klaarstomen voor het WK. Pas 83 dagen voor de mondiale titelstrijd in Rusland speelde hij het eerste oefenduel. Op een trainingskamp in het Turkse Belek probeerde Van Marwijk van een selectie zonder grote voetballers een hecht collectief te smeden. Het gebrek aan kwaliteit moest worden gecompenseerd door teamgeest en wilskracht. Ik wil mijn periode als bondscoach geen succes noemen maar ook zeker geen mislukking Bert van Marwijk Na de nederlaag tegen Frankrijk (2-1) en het gelijke spel tegen Denemarken (1-1) kreeg Australië complimenten voor het getoonde spel. Tegen ­Peru was daar vandaag weinig meer van te zien. De Zuid-Amerikanen bleven simpel overeind tegen Australië, dat een overdosis goede wil toonde, maar daarnaast een chronisch gebrek aan creativiteit en stootkracht aan de dag legde. Pas in de tweede helft zette Van Marwijk alles op de aanval met het inbrengen van Cahill en later Arzani. Terwijl in Australië de roep om Cahill groot was, koos Van Marwijk voor oud-Roda JC-speler Juric als vervanger van de geblesseerde spits Nabbout. De 38-jarige Cahill loste hem na rust af, maar zag zijn droom (scoren op vier WK’s) niet uitkomen.