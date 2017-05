Van kattengejank tot een zangeres met Bambi-ogen: de eerste halve finale van het Songfestival

Muziekverslaggever Joris Belgers was in Kiev al bij de generale repetities. Ook dit jaar worden er weer culthelden geboren, verwacht hij, zal er verschrikkelijk vals gezang klinken, en zitten er heel stiekem ook wel een paar aardige liedjes tussen. Voor vanavond stelde hij een spoorboekje samen.

Zweden: Robin Bengtsson – ‘I Can’t Go On’ Je pikt ze er zo uit, de gelikte Zweedse producties tussen alle Eurovisie-kitsch. De hitmakers uit het Scandinavische land domineren de Amerikaanse (en Nederlandse) hitlijsten al langer, en zijn dit jaar door zes deelnemende landen ingehuurd. Het beste hebben ze echter voor zichzelf bewaard. Het puntstrak geschreven popdeuntje van Robin Bengtsson is er een van het soort dat zich na twee keer horen rotsvast in je prefrontale cortex nestelt. Eenmaal daar vastgeklampt, gaat het vanzelf irriteren. Bengtssons sterke punten zijn die priemende blauwe ogen op dat keurig gekapte modellenhoofd, en dat vent de Zweedse regie handig uit. Zwoel kijken hebben ze tot kunst verheven. Je weet dat dat colbertje naar goed Zweeds gebruik uiteindelijk uit gaat – en inderdaad. Het is verschrikkelijk gladjes allemaal, bij deze kanshebber voor een hoge eindnotering. Net even iets té perfect.

Georgië: Tamara Gachechiladze – ‘Keep the Faith’ Guttegut, het drama begint vroeg dit jaar. Wat begint als een voorzichtige rimpeling in de falset, mondt uit in een waterval van bombast. Natuurlijk is er modulatie, natuurlijk zijn er vlammenwerpers die, toegegeven, mooi aansluiten bij de vlammend rode jurk van Gachechiladze. Er zitten in dit nummer lekker veel risicovolle uithalen, waarmee de zangeres tijdens de repetities al gierend hard uit de bocht vloog. Dus ga er maar eens goed voor zitten. De Georgische Tamara Gachechiladze vloog tijdens de repetities gierend hard uit de bocht, dus ga er maar eens goed voor zitten.

Australië: Isaiah – ‘Don’t Come Easy’ Australië ligt inderdaad niet in Europa, maar ze vinden het Eurovisie daar zó leuk dat ze nu al voor de derde keer meedoen. De afgelopen jaren ging dat vrij goed. Of ze het hoge niveau ditmaal weer halen is de vraag. Dit midtempo liefdesdeuntje is te vlak, te saai om iets toe te voegen aan de piepjonge podiumverschijning. De 17-jarige Isaiah (lang bruin haar, prachtige wenkbrauwen, smekende blik, wulpse pasjes) vindt zichzelf best lekker, en dat mogen we weten: er werden alleen maar beelden van hemzelf op de LED-schermen geprojecteerd. Met een beetje narcisme is niks mis, maar dit gaat wel erg ver. Ook hier is gelukkig vuurwerk.

Albanië: Lindita – ‘World’ Een smachtende vrouw in bruidsjurk boven ronddraaiende wolken op het LED-scherm: we kunnen weer een Eurovisie-cliché afvinken. Het gaat snel vanavond. Lindita heeft prachtige Bambi-ogen, waarmee ze haar oproep tot een betere wereld nog even sterk aanzet. Toegegeven, de Albanese doet haar uiterste best om nog iets te maken van deze bombastische derrie, maar laat toonvast zingen nou niet haar sterkste punt zijn.

België: Blanche – ‘City Lights’ De jonge Blanche begint mooi, met haar hese stem op dit onderkoelde dancepopnummer. Langzaam werkt het toe naar een pakkend refrein. Prima nummer, maar de uitvoering is wat ongelukkig. De arme Brusselse (17) staat erbij als een zoutpilaar. Moederziel alleen. De Belgische inzending staat erbij als een zoutpilaar. Haar blik spreekt boekdelen, als ze zingt over die danger zone. Alsof er zesentwintig plekken zijn waar ze liever is dan het podium in het International Exhibition Centre te Kiev. Een gezellig café op de Grote Markt, bijvoorbeeld. Snappen we, Blanche, maar doe iets meer je best dan alleen wat gekunstelde handbeweginkjes.

Montenegro: Slavko Kalezic – ‘Space’ Het linnen is bedekt met veren / natte dromen / wilde nachtmerries / ik geef me over. Kom naar me van binnen / we kunnen één zijn in zonde. Ik bedenk dit niet, maar de tekstschrijvers van Slavko Kalezic blijkbaar wel. En bedenk dan dat deze tekst niet eens het meest memorabele aan Slavko is. Hij gebruikt zijn meterslange paardenvlecht als lasso, ongetwijfeld om jou zijn ‘Space’ binnen te sleuren. Slavko Kalezic uit Montenegro is de cultheld van het jaar Met het nummer zelf is niet eens zo veel mis, na een afgrijselijke begin volgt een lekker opzwepend discodeuntje. Maar Slavko’s houterige danspasjes zijn steevast naast de tel. Genieten. U begrijpt, Slavko is de cultheld van dit jaar.

Finland: Norma John – ‘Blackbird’ Je denkt 'Paul McCartney' als je de songtitel leest, maar helaas. Was het maar zo’n feest. Zeker voor Scandinavische begrippen brengt dit Finse zwijmelduo een wel heel belegen nummer. Dit slappe Blackbird wil maar niet van de grond komen. Veel te serieus, veel te klassiek. We zien een vleugel waar stoom uitkomt, dat is dan wel weer leuk. De vrouwelijke helft van Norma John zingt sterk, dat wel, maar goed, zingen kan Céline Dion ook. Nu won die ooit het Songfestival, dus wie weet.

Azerbeidzjan: Dihaj – ‘Skeletons’ Dit is het eerste nummer van de avond waarbij de beeldregie eindelijk eens de hoofdrol naar zich toetrekt. Want leer dat nou:, het gaat op dit liedjesfestival niet alleen om de liedjes. Dat hebben ze in Bakoe goed begrepen. Zo staat er iemand met een paardenkop op een bouwladder, terwijl daarnaast een platinablond hipstermeisje voor een krijtbord zingt over haar geliefde in gescheurde spijkerbroek. Geen idee waarom, maar het is allemaal zeer artistiek verantwoord. Het ziet er goed uit, het is geen slecht nummer: Dihaj zien we terug in de finale.

Portugal: Salvador Sobral – ‘Amar Pelos Dois’ De Portugese zanger Salvador Sobral liet tijdens de repetities de honneurs aan zijn zus, die het nummer schreef. Waarom precies is onduidelijk, maar het draagt wel bij aan het beeld dat we hier met Een Echte Artiest van doen hebben. Een getormenteerde ziel, met een fragiel fadonummer. Sobral verstaat de kunst van het heel zacht zingen, om zo alle aandacht op zich gericht te krijgen. Hij wiegt de kijker zachtjes naar een prettige halfwaakstand. Showtechnisch gebeurt hier eigenlijk helemaal niks, we zien op de achtergrond louter wuivend ochtendlicht door bomen heen schijnen. Terrence Malick op het Songfestival. Favoriet voor een hoge notering, maar waarom wordt niet helemaal duidelijk. Niet erg. Want aan het eind denk je wel, prachtig eigenlijk, dat Portugees, waarom gaan we niet met z’n allen in Lissabon wonen?

Griekenland: Demy – ‘This is Love’ Griekenland trapt even alle open deuren in, tijdens deze powerballad die compleet volgens het boekje verloopt. Volledig in de geest van het Songfestival schiet dit aanvankelijk breekbare nummer door naar een ordinaire dancestamper, van het soort eurodance dat eind jaren negentig in zwang was. Die stralend witte Prodentglimlach van Demy is haar laatste en enige hoop.

Polen: Kasia Mos – ‘Flashlight’ Dit is het soort optreden waarop de doorgewinterde songfestivalkijker heeft gewacht. Hier zit een woest spelende vioolspeler in de hoek, zonder dat er een viool te horen is. Het doet er niet toe. Ondertussen registreert de wild de ronddraaiende camera ontploffende sterrenbeelden, waaruit uiteindelijk een enorme zwerm witte duiven fladdert, die vervolgens het woord ‘Freedom’ vormen. Het is onmogelijk om hier niet heel gretig bij te schaterlachen, zeker gezien alle ernst waarmee de in het wit geklede Poolse haar powerballad ten gehore brengt. Onvervalste Eurovisie-kitsch. Smullen.

Moldavië: Sunstroke Project – ‘Hey Mamma’ Moldavië loopt wat achter, dat is duidelijk. Twee jaar geleden was die foeilelijke folkhouse met tropical panfluit-beat niet van de radio af te slaan, dus vonden ze het daar een goed idee om er dit jaar maar mee naar het Songfestival te gaan. 'Hey Mamma' is een leuk, opzwepend deuntje, dat wel, maar eerder voor bij een alcoholreclame, met van die vrolijk jonge mensen bij een strandtent in Rimini. Maar: epic sax guy is terug. Daar kennen we Sunstroke Project van, ze deden in 2010 ook al eens mee.

IJsland: Svala – Paper IJsland is popland bij uitstek, maar anders dan die Zweden, moet er bij IJsland telkens zo’n feeëriek randje aan zitten. Zo ook bij Svala, van het type gletsjerprinses met gewaagde jurk. Ze is in eigen land een enorm stijlicoon, ontwierp eens een kledinglijn voor H&M, en heeft daarnaast een behoorlijke staat van dienst met haar band Steed Lord. Je zou denken, die heeft het Songfestival niet nodig, maar Svala voelt zich daar gelukkig niet te goed voor. Het zorgt voor enige kwaliteit op het Eurovisie, wat ook wel weer eens leuk is.

Tsjechië: Martina Bárta – ‘My Turn’ Tsjechië stuurt een jazzclubzangeresje met clichématig gebroken-hart nummer. Zo eentje die je altijd hoort in de derde akte van een afgezaagde romkom. Zo eentje waarbij je met een kop lavendelthee even lekker wezenloos uit het raam kan staren. Het is niet goed, het is niet slecht, het is alleen dodelijk saai. Ook is het een beetje vreemd dat Martina Bárta het nodig vond om een outfit van aluminiumfolie aan te doen.

Cyprus: Hovig – ‘Gravity’ Hier gebeurt iets leuks: over het podium is een lijn getrokken waar de Cyprioot Hovig overheen balanceert, samen met zijn dansers. Hij doet telkens alsof hij valt. Zwaartekracht, begrijpt u. Jammer genoeg komt dit schreeuwerige nummer niet echt binnen. De herhaling gaat tegenstaan. En afgezaagde teksten als ‘let me be your wings when you’re flying high’ worden verschrikkelijk vals gezongen.

Armenië: Artsvik – ‘Fly With Me’ Hé, doet Rusland toch nog een beetje mee dit jaar. Artsvik groeide op in Moskou, en verhuisde vorig jaar pas terug naar Armenië. Boven deze toverachtige show pakken zich zwarte donderwolken samen. Het nummer heeft een lekkere groove, dat wel, maar verder bent u dit nummer vergeten zodra het is afgelopen.

Slovenië: Omar Nader – ‘On My Way’ Deze jongen is onderweg, maar we weten niet zo goed waarheen. Heel vrolijk word je er niet van. 'On My Way' is vermoedelijk het allerslechtste nummer van de avond, hoe mysterieus Omar Nader ook in de camera loenst met zijn scheve glimlach. Hij ziet er uit als een uitsmijter van een nachtclub in Ljubljana, die voor de gelegenheid een glittercolbertje heeft aangetrokken. Die bingokaart, waar we het eerder over hadden? Die zit na 'On My Way' helemaal vol. In het lied stapelt hij bovendien cliché op cliché: “lights will guide you”, of “everything will be allright”. En dat vervolgens nog een keertje in modulatie. Aanstekers aan, meewuiven maar. Die bingokaart, waar we het eerder over hadden? Die zit na dit nummer helemaal vol.

Letland: Triana Park – ‘Line’ Superheldenfilms doen het goed in de bioscoop, dus waarom niet op het Songfestival, moeten ze in Letland gedacht hebben. De zangeres van deze band staat er bij als Harley Quinn, terwijl de drummer op zijn drumstel beukt alsof zijn leven er vanaf hangt. Het nummer is kille technopop, waar met vervormde stem overheen wordt gezongen. Eentje om snel te vergeten. Visueel wordt Letland echter geholpen door een veelkleurig bombardement op de synapsen. Opvallend, dat zeker.

