Van Impelen is nauwelijks te stuiten

Linda van Impelen noemt het gekscherend 'de big bang'. Na 'de grote klap' startte ze haar missie voor een medaille op de Paralympische Winterspelen. Gisteren kwam die droom uit. Van Impelen pakte in Pyeongchang zilver op de reuzenslalom.

Lees verder na de advertentie

Het was een doel waar ze tot de grote klap die haar leven veranderde, nooit eerder aan had gedacht. Met de 'big bang' bedoelt de 32-jarige zitskiester het auto-ongeluk waar ze in Australië in 2009 bij betrokken raakte.

Van Impelen noemt zichzelf een stoertje.

Ze was daar samen met haar vriend aan het reizen. De twee zaten in een kampeerbusje op weg naar een waterval toen ze frontaal op een vrachtwagen botsten. Als haar vriend in de auto zijn hand op haar been legt, om te vertellen dat het goed komt, voelt Van Impelen niets. Ze heeft haar rug gebroken en loopt een dwarslaesie op. Ze kan nooit meer lopen.

Documentaire Volgens de reddingswerkers had de houding waarin ze zat, met haar benen op het dashboard, haar leven gered. Maar haar benen waren niet te redden. "Dan lever je je benen in voor een nieuw leven. Nou, prima. Lever ik die dingen in", vertelt de zitskiester in de een documentaire op haar website. Van Impelen noemt zichzelf een 'stoertje'. Iemand die houdt van gevaar en snelheid. Haar voorliefde voor extreme sporten was ze niet van plan op te geven toen ze in een rolstoel belandde. Via Kees-Jan van der Klooster, voormalig paralympisch zitskiër, vond ze een manier om haar oude passie wakeboarden op te pakken. Van der Klooster bracht haar ook weer aan het skiën. Drie maanden na het ongeluk stond ze alweer in de sneeuw.