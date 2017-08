Van hoogvlieger naar lege schappen; de risico's van investeren in Oost-Afrika

Alles was er te koop. Pakken lokaal maismeel, Goudse kaas met kummel, wijnen uit de hele wereld en sappig fruit uit buurland Oeganda. Nu zijn de schappen nagenoeg leeg. De Keniaanse supermarktgigant Nakumatt, met meer dan zestig vestigingen, staat aan de rand van de ondergang.

Het concern heeft al honderden mensen ontslagen maar toch loopt er meer personeel dan klanten

Het familiebedrijf heeft maar liefst 150 miljoen euro schuld aan achterstallige huur en salarissen, onbetaalde leveranciers en belastingen. Toch is directeur Atul Shah nog niet bereid de handdoek in de ring te gooien. "Mijn verontschuldigingen aan het publiek voor het ongemak maar ik ben er helemaal op gericht om Nakumatt weer overeind te trekken." Hij heeft de regering om financiele steun gevraagd maar door recente verkiezingen, die het openbare leven wekenlang nagenoeg stillegden, is daar nog geen reactie op gekomen.

"Ik word depressief van die lege schappen", merkt een vrouw op bij een kassa van Nakumatt in het Galleria winkelcentrum in Nairobi. Van haar boodschappenlijstje kon ze alleen de fles frisdrank wegstrepen. Het concern heeft al honderden mensen ontslagen maar toch loopt er meer personeel dan klanten.

Kenianen hebben de hoop op Nakumatt al opgegeven. De laatste jaren ontstond een wildgroei aan winkelcentra in Nairobi die allemaal zijn opgezet rond supermarkten, vooral die van Nakumatt. Het bedrijf was de publiekstrekker. Nu er nog nauwelijks klanten naar Nakumatt gaan, lijden andere shops in de winkelcentra onder het gebrek aan klandizie.

Nakumatt, de grootste supermarktketen in Oost-Afrika, heeft een megaschuld maar ook de kleineren, zoals Tuskys en Naivas, kampen met financiële tekorten.

Een nagenoeg lege Nakumatt supermarkt. © AFP

Luther Odhiambo doceert bedrijfskunde aan de universiteit van Nairobi en meent dat ze allemaal dezelfde fout hebben gemaakt. "Ze begonnen op bescheiden schaal en toen ze succesvol werden, breidden ze razendsnel uit. Er kwamen te veel supermarkten. Soms zijn er in een straal van tien kilometer wel drie Nakumatt-winkels die daardoor elkaars concurrenten werden."

Slechts de rijken en de middenklasse kunnen boodschappen doen in een supermarkt in het toch al dure Nairobi

Tussen 1992 en 2002 had Nakumatt tien winkels in Kenia. Tussen 2003 en 2013 opende het 42 nieuwe vestigingen waarvan een deel in de buurlanden. Maar inmiddels zijn er vestigingen gesloten, zoals in Oeganda waar recent vijf van de negen winkels dicht gingen.

Hoge rente Eric Munywoki, werkzaam bij de investeringsbank Sterling Capital in Nairobi, noemt het een probleem van "blinde ambitie en foute zakenstrategie. Er is veel te veel geld geleend om de uitbreiding te financieren. Daarover moet een hoge rente worden betaald. Zodoende ontstond een tekort aan liquide middelen. Dat betekent geen cash voor de leveranciers die dan stoppen met de levering en dan blijven de klanten weg." Kenia heeft economische groeicijfers van rond 6 procent, maar 40 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens van 1 euro per dag. De middenklasse bestaat volgens het Amerikaanse Pew Researchcentrum uit slechts 5 procent. Dan zijn er nog circa 2 procent superrijken. De rest van de Kenianen behoort tot de lage inkomensgroep. Slechts de rijken en de middenklasse kunnen boodschappen doen in een supermarkt in het toch al dure Nairobi. De rest haalt zijn etenswaren op markten, bij de straatventers en de kiosken om de hoek. Nakumatt begon ooit als een kleine familiewinkel in het stadje Nakuru, ten westen van Nairobi. "Leiders van familiebedrijven werken hard om succes te behalen. Als ze groeien is er echter een andere expertise nodig dan alleen hard werken. Er moeten deskundigen worden binnengehaald maar daar houden familiebedrijven niet van", analyseert Peter Mugo, bedrijfseconoom bij het Instituut voor familiebedrijven in Nairobi. In het afgelopen jaar toonden enkele investeerders interesse in Nakumatt. De meeste verbonden er de voorwaarde aan dat Nakumatt op de beurs genoteerd zou worden. Maar Shah en zijn zonen weigeren dat pertinent.

