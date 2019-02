Van grap tot mediahype: boerenkoolmetworstvlaai

"En eerlijk is eerlijk: de smaak is verrassend goed. We hebben er wel even aan moeten sleutelen, want als je boerenkool op een vlaaibodem legt, wordt die al snel gort- en gortdroog."

Met carnaval in aantocht loopt in Brabant de spanning op. De laatste jaren bedachten diverse bakkers speciale snacks voor het feest. Zo was er een oliebollenvlaai in omloop en bedacht een andere bakker een frikadellenvlaai, maar bij bakkerij Van Doorn in Schijndel wilden ze de feestvierders graag een gezondere snack voorschotelen. En zo werd, in samenspraak met een plaatselijke groenteman, het idee voor de vlaai met boerenkool en worst bedacht.

Stamppot boerenkool met rookworst © ANP

Toen Omroep Brabant vervolgens aandacht aan de taart besteedde, ging het hard. Van Doorn: "We hebben hier nu vijfhonderd kilo boerenkool liggen en mijn opa en oma van 80-plus zijn vijfhonderd worsten in plakjes aan het snijden. We moeten écht alle zeilen bijzetten om aan de vraag te voldoen. We hebben meerdere filialen en willen duizend vlaaien bakken. Of we ze kwijt kunnen? Ik denk het wel. We hebben aanvragen uit heel Brabant."

Mediahype Behalve boerenkool, worst en vlaaibodem gaan er honderden liters bechamelsaus en tientallen kilo's geraspte kaas doorheen in de bakkerij. Wat begon als een grap is uitgegroeid tot een kleine mediahype. "We zijn écht overdonderd, vooral omdat we zelf ook nogal wat vraagtekens hadden bij het idee", aldus Van Doorn. "Maar morgen ligt-ie in de winkel. Al loopt de spanning hier wel een beetje op. We hopen maar dat we het redden allemaal."

