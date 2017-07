Van ellebogenwerk tot bidongooien: renners maken massasprints altijd gevaarlijk

Ok, nog één keer dan de sprint van gisteren. Oordeelt u zelf: is dit een elleboog of niet. En een andere vraag: wijkt Sagan hier van zijn lijn af?

Mark Renshaw en Julian Dean, Tour 2010 De veiligheid van andere renners in gevaar brengen. Dat was de officiële reden waarmee Peter Sagen gisteren uit de Tour werd gezet. Een ander voorbeeld daarvan vond plaats in 2010, waar, indirect, Cavendish ook bij was betrokken. Zijn lead-out man Mark Renshaw, zeg maar de persoon die hem tot tweehonderd meter van de finish piloteert, deed er alles aan om vooraan te komen. Daarbij gebruikte hij, niet helemaal legaal, ook zijn hoofd. Drie keer. Renshaw werd om deze gevaarlijke actie uitgesloten.

Mark Cavendish en Tom Veelers, Tour 2013 Was gisteren Mark Cavendish het slachtoffer (hij heeft een gebroken schouder en ging niet meer van start in de vijfde etappe), hij heeft ook weleens voor een valpartij gezorgd. Onderstaande actie, in de Tour van 2013, zorgde voor veel ophef. De Brit rijdt in de sprint schijnbaar bewust met zijn schouder tegen Veelers aan, die de sprint voor zijn kopman Kittel had aangetrokken. Veelers had zijn sprint gereden, liet zich uitzakken en Cavendish kwam hem met veel meer snelheid voorbij. Maar in een poging de ideale lijn te rijden, tikte hij de Nederlander aan. Later zou Cavendish eerst zeggen dat het zijn fout was, na het terugzien van de beelden oordeelde hij dat hij niet van zijn lijn afweek. De Tour-jury was het met hem eens: er werd geen actie ondernomen.

Paolo Bettini en Baden Cooke, Giro 2005 Dat ‘van de lijn afwijken’ speelde ook gisteren in de sprint tussen Sagan en Cavendish een rol. Het ging niet alleen om de elleboog, ook om het feit hoe een sprinter richting finish rijdt. Te veel heen en weer bewegen is verboden. Het moet een redelijk rechte lijn zijn. Hoe het niet moet, bewees Paolo Bettini in de Ronde van Italië in 2005. De Italiaan reed zijn sprint zodanig, dat de renner die achter hem zat, Baden Cooke, zo de hekken werd ingereden.

Tom Steels en Frédéric Moncassin, Tour 1997 Gelukkig werd er gisteren niet ook nog met bidons gegooid. Dat is voorbehouden aan echt boze mensen. Tom Steels bijvoorbeeld, in 1997. In de zesde etappe is de Belg in de massasprint zo boos, dat hij zijn bidon naar Frédéric Moncassin slingert. Steels wordt uitgesloten, en later blijkt het niet Moncassin, maar Fabio Baldato te zijn die hem hinderde.

