Van een bos uien aan de deur tot Boeddha's wassen: zo viert het buitenland het nieuwe jaar

Mama Mary, de moeder van de studente, maakt oudejaarsavond gewoon lekker eten en gaat naar bed als ze moe is. Ze ziet geen reden om tot 12 uur wakker te blijven. Voor haar is oude en nieuw, zoals voor de meeste van haar generatiegenoten, gewoon de overgang van het ene jaar in het andere. (Ilona Eveleens)

Bij gebrek aan een nationale nieuwsjaartraditie hebben jongeren in Kenia hun eigen traditie gecreëerd. De inspiratie vonden ze op tv en online, bij de grote feesten in vooral westerse landen. Ze geven er hun eigen tintje aan door te dansen op de livemuziek van Keniaanse bands met een drankje van eigen bodem. Weliswaar wordt er ook luidkeels afgeteld tot middernacht maar vuurwerk is er alleen bij grote uitgaansgelegenheden. Vuurpijlen en rotjes zijn gewoonweg te duur.

Het is traditie geworden voor jonge Kenianen om oud en nieuw te vieren met muziek, dans en drank. Meestal in de buitenlucht onder een imposante sterrenhemel want het is zomer op het zuidelijk halfrond.

Rusland

Verplichte kost: huzarensalade, film en sjampanskoje

De ingrediënten voor een geslaagde Oudejaarsavond zijn de Russen met de paplepel ingegoten. Verplichte kost op televisie is een jaarlijks terugkerende speelfilm die iedereen wel kan dromen, maar die nooit verveelt. Eldar Rjazanovs romantische komedie 'De ironie van het lot' uit 1975 gaat over een Moskoviet die op oudejaarsdag door een bizarre samenloop van omstandigheden beneveld in het vliegtuig naar Leningrad belandt. Daar, in de verkeerde stad en nog steeds niet bij zinnen, gaat hij met zijn eigen sleutels moeiteloos een vreemde flat binnen, in de veronderstelling dat hij thuis is aangeland, met alle gevolgen van dien. De film is een knipoog naar de uniformiteit van de Sovjetsteden.

Met de salade achter de kiezen is het wachten op de toespraak van de president

De rest van de televisieavond gaat op aan onderling uitwisselbare showprogramma's met jaar in jaar uit steeds dezelfde sterren. Aan de oudejaarsdis mag huzarensalade niet ontbreken. De Russen spreken van Olivier-salade, zo genoemd naar de Franse chefkok van een negentiende-eeuws restaurant in Moskou. De haast sacrale betekenis van het gerecht uit zich in een heuse Olivier-index als indicator voor inflatie. Met de salade achter de kiezen is het wachten op de toespraak van de president, na wiens laatste woorden de Kremlinklokken het jaar uitluiden en er kan worden geklonken met 'sjampanskoje', een in de Sovjettijd bedachte variant op champagne. De feestdagen zijn daarmee niet voorbij voor de Russen. Over een week is het Russisch-orthodoxe kerstfeest en op 13 januari vieren de diehards nog eens 'Oud Nieuwjaar', volgens de Juliaanse kalender die hier tot 1918 werd gehanteerd. (bijdrage: Geert Groot Koerkamp)