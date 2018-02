Van dit verkeersbord in Friesland mag je honderd als het rustig is

De gepensioneerde ICT-leraar passeert regelmatig het kruispunt – gelegen tussen de dorpjes Huins en Lions – op de N359 om familie te bezoeken. Hij mag daar niet harder rijden dan 100 kilometer per uur, maar bij de kruising moet hij zelfs afremmen tot 70. “Anders wordt het natuurlijk gevaarlijk”, zegt Van der Velde. “Alleen er is bijna geen verkeer. Elke keer als ik erlangs rijd, dan wordt dat bord minder waard.”

Lees verder na de advertentie

Begin 2016 bedacht Van der Velde een alternatief. “Ik werkte als ICT-leraar op een basisschool en met ICT kan je alles.” Een slim bord dat beweging registreert. Dat zou volgens hem weleens de oplossing kunnen zijn. “Als er geen verkeer is, dan is de maximale snelheid 100 en anders 70.”

Dit plan verwerkte hij in een powerpointpresentatie die uiteindelijk in handen kwam van een verkeersdeskundige van de provincie Friesland. “Ik diende het in als tip. Dat het zo compleet is uitgewerkt, vind ik heel bijzonder. Het is zelfs een wereldprimeur.”

Volgens Van der Velde is zijn plan veilig. “Als de stroom uitvalt, dan springt het 70-kilometer bord automatisch aan. En de kans dat er iets anders fout gaat, is een op de miljoen of kleiner.”

Aanstaande zondag gaat hij weer op bezoek bij familie. Dat zijn borden nu langs de weg staan, vindt hij heel leuk. Ook zijn omgeving reageert positief. “Ik krijg veel reacties. Mijn neef attendeerde mij erop dat opa ook uitvinder was. Het zit dus in de familie!”