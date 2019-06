Van Dijk en Wijnaldum jubelen met Liverpool na povere Champions League-finale

Glans, glittering, finesse, niets ervan vonkte in het Estadio Metropolitano van Madrid, dat vanavond toch was ingericht als schouwkamer van Europa’s rijkste competitie, de Engelse. Liverpool, zijn coach Klopp en de Nederlanders Van Dijk en Wijnaldum jubelden er uiteindelijk niet minder om als de besten dit seizoen in het clubvoetbal van Europa.

De nummer twee van Engeland zegevierde over de nummer vier van het land, Tottenham Hotspur, in de povere Champions League-finale, die weinig meer opwinding bood dan een vroeg en een laat doelpunt (0-2). Met die van Liverpool, dat zelf voor het laatst in 2005 had gewonnen, kon voor het eerst na vijf jaar (vier keer Real Madrid, één keer Barcelona) een niet-Spaanse naam als heerser van Europa worden gegraveerd.

Na drie verloren finales (twee in de Champions League en één in de Europa League) kon de Duitse coach Klopp eindelijk gloriëren. Oranje-aanvoerder Van Dijk en Wijnaldum vierden het feest volop met hem mee. Het was ook niet hun beste avond geweest, Wijnaldum was zelfs gewisseld, maar dat deerde niet meer, niet voor hen en niet voor de traditierijke club die in eigen land toch weer naast de titel had gegrepen en nu alsnog kon jubelen.

Geen Ronaldo of Messi

Het was na de Spaanse hegemonie de eerste finale sinds 2014 zonder een van de sterren van dit voetbaltijdperk, Ronaldo of Messi. Natuurlijk liepen er goede voetballers over het veld, maar hier stonden vooral twee ploegen tegenover elkaar. Twee al zo lang door hun coaches, Pochettino van Tottenham Hotspur en Klopp van Liverpool, zorgvuldig geformeerde ploegen; twee ploegen die elkaar zo goed kenden, te goed.

Waar kom ‘m de verrassing nog in zitten? Ook een vroeg doelpunt kon niet als breekijzer fungeren, daarvoor viel het waarschijnlijk ook te vroeg. Al in de openingsminuten benutte Salah voor Liverpool een strafschop, nadat Mané de bal tegen de arm van Sissoko had geschoten (0-1). De treffer was zoet voor Salah, die in de finale van vorig jaar al vroeg had moeten afhaken na een overtreding van Real Madrids aanvoerder Sergio Ramos, maar de treffer bleek ook de inleiding tot een hol vervolg.

Mohamed Salah scoort na enkele minuten vanaf de penaltystip. © UEFA/Pool via REUTERS

Met alles wat ze van elkaar wisten, hingen de ploegen tegen elkaar aan. De wedstrijd zat in de eerste helft ook vast, doordat op het middenveld geen openingen konden worden gevonden. Bij Tottenham waren daar Eriksen en Dele Alli zoals vaker de leuke voetballers bij wie het in de door Liverpool gecreëerde drukte altijd wel weer een keer fout ging. Liverpool heeft nu eenmaal een weinig creatief middenveld. Tottenham Hotspur kwam voor rust tot niet één kans, Liverpool had ook niet meer te bieden dan nog een door doelman Lloris verwerkt schot van verdediger Robertson.

De temperatuur, 30 graden tot laat in de Madrileense avond, zal ook niet hebben meegewerkt. Coach Pochettino trok halverwege, na tienen, zijn jasje nog uit. Liverpool speelde niet het volgas-voetbal, waarmee coach Klopp zich in zijn eerste jaren wilde onderscheiden. Daarin had hij gaandeweg al gedoseerd, het kan immers niet aanhoudend in de top. Het kon niet op de warme avond, en bovendien was voor Liverpool na de vroege treffer de noodzaak er niet.

Ook in de tweede helft regen de fouten zich aaneen, meer nog bij het allengs meer teruggetrokken Liverpool dan bij Tottenham. De onopvallende Wijnaldum werd al na een uur vervangen door Milner. Bij Tottenham werd Moura opgeroepen, met drie doelpunten de beul van Ajax in de halve finale, nu gewoon weer wisselspeler.

Divock Origi scoort de 2-0 achter doelman Lloris. © REUTERS

Maar de ene avond kan de andere natuurlijk niet zijn. Ook Moura kon zich nu niet verheffen. Dele Alli typeerde het in de aanval tandeloze spel van Tottenham met een al te lichtzinnig boogballetje. Van Dijk achterhaalde Son nog, die een kwartier voor tijd zicht dacht te hebben op wat Tottenhams eerste kans zou zijn geweest. Son en Moura loerden nog, doelman Allison keerde een vrije trap van Eriksen. Het waren prikjes, meer niet. Dat was in de slotfase het schot niet van invaller Origi (0-2), die daarmee de zege bezegelde voor het deze avond magere, maar begrijpelijk niet minder extatische Liverpool.