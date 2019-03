Van der Weijden zou Van der Weijden niet zijn als hij het er zomaar bij zou laten

Maarten van der Weijden zou Maarten van der Weijden niet zijn als hij het er zomaar bij zou laten. De olympisch kampioen van Peking was niet van plan om nog een keer een poging te doen om de Elfstedentocht te zwemmen. Maar hij komt terug op zijn woorden en gaat het toch weer proberen. Dit jaar springt hij in juni het water in voor de bijna 200 kilometer lange tocht door Friesland.

“Ik wilde eerst iets organiseren waarbij ik zelf niet zou zwemmen”, vertelt Van der Weijden telefonisch over zijn nieuwe plannen. “Mensen reageerden daar niet zo enthousiast op. Ze zeiden: ‘O leuk’. Of: ‘O grappig’. Het echte vuur ontbrak. Ik moest toch echt zelf het water in als ik weer zoveel media-aandacht wilde genereren.”

Oud-kankerpatiënt Van der Weijden heeft zijn leven in het teken gesteld van geld ophalen voor kankeronderzoek. Met zijn mislukte poging om de Elfstedentocht te zwemmen haalde hij vorig jaar meer dan vijf miljoen euro op. Na 163 kilometer staakte hij de tocht. Het vat was leeg omdat de zwemmer geen eten meer binnenhield.

Cafeïnekauwgom

Van der Weijden denkt dat het mogelijk is om tijdens de volledige tocht rond de 20.000 calorieën binnen te krijgen. Dat is nog steeds minder dan hij gaat verbruiken, maar het verschil is in ieder geval kleiner. “Als het mij lukt om meer calorieën per dag in te nemen, moet ik meer energie over hebben.”

De zwemmer is nu aan het experimenteren met de cafeïnekauwgom van oud-schaatser Mark Tuitert. Tijdens de zwemtocht nam Van der Weijden cafeïnepillen om wakker te blijven, maar het kan zijn dat zijn maag daardoor geïrriteerd raakte waardoor hij minder goed kon eten. De kauwgom van Tuitert zorgt ervoor dat de stof wordt opgenomen via het slijmvlies in de mond, waardoor de maag minder wordt belast.