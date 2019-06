Van der Weijden voltooit Elfstedenzwemtocht en haalt bijna 4 miljoen euro op

Na 195 kilometer door de Friese wateren kreeg de 38-jarige zwemmer onder enorme belangstelling zijn elfde en laatste stempel.

Van der Weijden begon vrijdagavond in Leeuwarden voor de tweede keer aan zijn monstertocht om geld voor kankeronderzoek op te halen. Vorig jaar strandde hij na 163 kilometer in Birdaard. Hij passeerde dit punt maandagochtend rond 07.00 uur. Via Dokkum keerde hij daarna terug naar de Friese hoofdstad. Tijdens de hele tocht kreeg hij steun van vele mensen op de kant.

Maarten van der Weijden heeft met zijn Elfstedenzwemtocht in Friesland 3.910.763,11 euro opgehaald voor kankeronderzoek. De zwemmer maakte dit bekend nadat hij maandagavond na 195 kilometer in Leeuwarden over de finish was gekomen en zijn elfde stempel had gekregen.

Van der Weijden deed vorig jaar ook een poging, maar moest toen na 163 kilometer stoppen omdat hij zich niet goed voelde. Hij wist toen toch 5 miljoen euro bijeen te zwemmen.

Meezwemmers Zondag maakte de organisatie een tussenstand bekend. De teller stond toen op 1,4 miljoen euro. Van der Weijden zei vooraf al dat hij had geleerd van zijn eerste poging. Hij at en sliep dit keer meer. Ook droeg hij een warmer pak en kreeg dit keer steun van meezwemmers. Hoewel hij maandag last had van schuurplekken, slaagde hij erin de finish te halen. Voordat hij het voorlopige eindbedrag bekendmaakte, werd hij ontvangen door Reinier Paping, winnaar van de Elfstedentocht in 1963, die hem een Elfstedenkruis omdeed terwijl hij zei: “ik heb er geen woorden voor”. KWF Kankerbestrijding liet weten enorm trots te zijn op de prestatie van Van der Weijden. “Het waren geweldige dagen waarin heel Nederland met hem meeleefde. Maarten heeft samen met zijn team, alle honderden vrijwilligers en natuurlijk iedereen die met hem heeft meegezwommen en gedoneerd, een hele bijzondere prestatie geleverd”, zei directeur Johan van de Gronden. Het geld gaat naar elf verschillende kankeronderzoeken.

