Van der Weijden houdt het na WK voor gezien

De Zuid-Hollandse veroverde eind januari in Thialf met overmacht haar eerste allroundtitel, met winst op drie van de vier afstanden. Op de Olympische Spelen van Pyeongchang greep ze afgelopen maand net naast de medailles op de 5000 meter. Van der Weijden zette in de eerste rit een persoonlijk record neer (6.54,17). Die tijd leek lang genoeg voor een medaille, maar na de verrassende winnares Esmee Visser doken in de laatste rit nog twee schaatssters nipt onder de tijd van Van der Weijden, die huilend genoegen moest nemen met plek vier.

"Die teleurstelling zal ik nog wel even voelen", zei Van der Weijden, die in Pyeongchang ook meedeed aan de massastart. Ze hielp Irene Schouten aan brons.

Van der Weijden vormt komend weekeinde met Ireen Wüst en Antoinette de Jong de Nederlandse afvaardiging bij de WK allround, op de ijsbaan die is aangelegd in het Olympisch Stadion. "Een mooier afscheid dan een WK in een uitverkocht Olympisch Stadion kan ik niet bedenken."