Van der Veer houdt voet bij stuk: salaris ING-top moet omhoog

Van der Veer was door de Kamercommissie financiën uitgenodigd uit te komen leggen wat dat de raad van commissarissen bewoog om het salaris van CEO Ralph Hamers te verhogen met 50 procent tot drie miljoen euro. Dat zou moeten gebeuren in de vorm van aandelen die Hamers dan minimaal vijf jaar diende vast te houden.

Het voornemen veroorzaakte in de samenleving en in de politiek een storm van protest, waarop Van der Veer besloot het voorstel niet voor te leggen. Vandaag verklaarde hij tegenover nog immer verontwaardigde Kamerleden de ophef te hebben onderschat en de publieke opinie niet goed te hebben ingeschat.

Het was de enige verontschuldiging die Van der Veer maakte. Hoeveel boze opmerkingen en kwalificaties Kamerleden ook maakten, de president-commissaris hield het daarbij. SP-Kamerlid Renske Leijten vroeg Van der Veer alsnog op te stappen, haar collega Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren dankte Van der Veer omstandig dat het hem gelukt was alle partijen in de Kamer te verenigen. “Een mooi uitgangspunt om de banken verder aan te pakken”, aldus een cynische Van Raan.

In de aanval

Van der Veer ging na de verontschuldigingen vooral in de aanval. Volgens hem gaat het met het beloningsbeleid bij banken verkeerd doordat niet duidelijk is wat van banken verwacht wordt. “ING is een systeembank, maar het is echt onduidelijk welke gevolgen dat heeft. De politiek zegt dat dat betekent dat als het fout gaat de overheid de bank moet redden.

Daar staat echter tegenover dat de vorige minister van financiën ervoor gezorgd heeft dat die bail out, de overheid betaalt een redding, vervangen is door een bail in, de aandeel- en obligatiehouders zullen de redding moeten dragen. Dat argument klopt dus in ieder geval niet meer helemaal.”

Bovendien ging het volgens Van der Veer niet om een nieuw besluit, maar om een voornemen waartoe al een aantal jaar geleden, in overleg met de toenmalige minister van financiën Jeroen Dijsselbloem, besloten was. De president-commissaris vindt verder dat de politiek negeert dat het het bij het beloningsbeleid niet alleen om de CEO gaat, maar ook om het kaderpersoneel vlak onder hem. Onder dat personeel zijn wel degelijk voorbeelden van medewerkers die naar andere, beter betalende banken gaan.

Van der Veer zou het liefste zien dat de politiek zaken veel meer aan de banken zelf overlaat. Maar, zo verzuchtte hij, ook hij begrijpt wel dat dat een vrome wens is. “De politiek en wij zijn het dermate met elkaar oneens dat ook ik begrijp dat de politiek het niet bij zelfregulering zal laten.”

De politiek denkt ook aan nieuwe maatregelen. Onmiddellijk na het vertrek van Van der Veer werd daarover een hoorzitting met bij de banksector betrokken partijen gehouden.