Van der Poel, Van Aert: het is logisch dat de beste veldrijders voor de weg kiezen

Toen Lars Boom in 2009 zijn overstap maakte van het veldrijden naar het wielrennen op de weg, werd in België een actie gestart om de wereldkampioen van een jaar eerder in de modder te houden. Een boom die op de weg staat, wordt verwijderd, was het argument van de hoofdredactie van de Gazet van Antwerpen. “Dat ding hoort daar niet, en is gevaarlijk.”

De Boom bleek niet te overtuigen door die ludieke actie en koos in zijn profjaren daarna zelden meer voor veldrijden. Nu is het bijna tien jaar later en weer verschuift een Nederlander de focus meer richting de weg: Mathieu van der Poel presenteerde deze week op Schiphol zijn plannen voor een vrij intensief wegprogramma, dat hem van Gent-Wevelgem naar de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race leidt.

Van der Poel (23) was niet de enige met nieuws deze week. Ook Wout van Aert (24), de wereldkampioen in het veld, kreeg groen licht om dit jaar op de weg te rijden. Een jaar eerder dan gepland sluit hij aan bij Jumbo-Visma, de Nederlandse ploeg die dit jaar Lotto-Jumbo heette. Dit na een soap waarin de Belgische renner zelf in september zijn contract bij zijn vorige ploeg Sniper Crelan opzegde.

Kleine sport Op een gegeven moment ontgroeit een goede wielrenner het veldrijden. De sport an sich wordt op zo’n moment te klein (Van der Poel heeft dit jaar vijftien van de zestien veldritten gewonnen). Op de weg lonkt ook succes. Veldrijders die de overstap maken slagen ook wel. Dat bewees Boom, die in zijn eerste jaar onder meer de Ronde van België en een etappe in de Vuelta won. Dat bewees Marianne Vos, die zich na haar veldrijdcarrière ook op de weg naar overwinningen reed en ook de Tsjech Zdenek Stybar, eveneens ex-wereldkampioen in het veld inmiddels een kopstuk van het Belgische Deceuninck-Quick-Step. Van der Poel, zelf ook al Nederlands kampioen op de weg, heeft de luxe dat zijn ploeg speciaal voor hem wordt opgezet. Corendon-Circus ging zelfs in licentie ‘omhoog’ (het procontinentale circuit), zodat hun grootmeester naar de klassiekers kan. Van Aert proefde vorig jaar al van grote voorjaarskoersen. Hij bewees zich met een derde plaats in de Strade Bianchi, de Italiaanse koers over natte grintwegen. In de Ronde van Vlaanderen en in Parijs-Roubaix behaalde hij respectievelijk de negende en dertiende plek. Welke voorjaarsklassiekers Van Aert dit jaar voor Jumbo-Visma rijdt, is nog onduidelijk. Zelf schreef hij in zijn column op de site Wielerflits dat als alles goed gaat, hij de Omloop het Nieuwsblad rijdt, de eerste voorjaarsklassieker die 2 maart wordt gereden. Van Aert komt officieel 1 maart in dienst bij Jumbo-Visma. Inmiddels is hij aangesloten bij het trainingskamp van de ploeg, waar hij met ‘een kleine show’ werd onthaald in Sant Feliu de Guíxols, nabij Girona in Spanje. Van beide veldrijders wordt meteen veel verwacht. Ze hebben een voordeel. In Gazet van Antwerpen-stijl: een poel kan bij regenval ook op de weg ontstaan. En daar rijden veldrijders graag doorheen.

