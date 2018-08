Van der Poel genadeloos afgestraft

De loftuitingen van bondscoach Gerben de Knegt logen er niet om: hij is een bijzondere renner die graag met zijn fiets speelt, hij fietst op intuïtie, zijn kracht is zijn ontspannen ­manier van fietsen, technisch steekt hij boven het gemiddelde uit. Kortom: hij is een potentieel olympisch kampioen. De Knegt sprak al die mooie woorden voor de start van het EK mountainbike en natuurlijk had hij het over Mathieu van der Poel.

De afgelopen maanden bevestigde Van der Poel zijn door De Knegt omschreven talenten als mountainbiker. Vandaag bleek de 23-jarige in het Belgische Kapellen woonachtige Brabander ook gewoon een mens te zijn. Op het parkoers van de Cathkin Braes Mountain Bike Trails in Glasgow kende hij een off-day. Al direct na de start merkte hij dat de benen niet goed voelden. Na bijna drie van de zes ronden hield Van der Poel het voor gezien.

Van der Poel kruipt na het echec de komende dagen weer in de huid van wegrenner

Wegsteken Een frustrerende ervaring voor de renner die dit jaar nationaal kampioen in het veld, op de weg en op de mountainbike werd. Frustrerend ook omdat Van der Poel naar Glasgow was gekomen ‘om minstens een medaille te halen’. Vanaf de start ging het al meteen te hard en een slechte dag in het mountainbiken wordt genadeloos afgestraft, wist hij. “Op de weg kun je je nog een beetje wegsteken.” In januari liep Van der Poel tegen een vergelijkbare domper op. Nadat hij het gehele crossseizoen had gedomineerd, ging het uitgerekend mis op het WK veldrijden in Valkenburg. Hij had geen antwoord op een vroege demarrage van de Belg Wout van Aert en eindigde gedesillusioneerd als derde. Gisteren zag hij het nut van doorrijden niet in. “Ik zakte alleen maar verder weg.” Van der Poel had zich goede kansen toegedicht op ‘die trui’, die nu naar de Zwitser Lars Forster ging. Het parkoers kende weinig klimpartijen en was volgens De Knegt niet extreem lastig. Daarbij kwam dat vijf renners uit de toptien van de ­wereldranglijst niet aanwezig ­waren. Zij, onder wie de Zwitserse olympisch kampioen Nino Schürter, rijden komend weekeinde de ­wereldbekerrace in het Canadese Mont-Sainte-Anne.