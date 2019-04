Van der Poel doet alles goed in Dwars door Vlaanderen

Met een bijzonder overtuigende eindsprint logenstrafte Mathieu van der Poel woensdag in Dwars door Vlaanderen de woorden van zijn eigen vader Adrie. Die had gezegd dat zijn zoon met een beetje mazzel in de Amstel Gold Race pas echt met de besten mee zou kunnen. Nee hoor, zoon Van der Poel (24) won in Waregem zijn tweede koers ooit op het hoogste niveau, voor Anthony Turgis en Bob Jungels.

Van der Poel viel aan op 63 kilometer van de finish. Op dat moment leek die ontsnapping zinloos, en al helemaal toen hij dertig kilometer verder ingelopen leek te worden. Leek, want precies op de Knokteberg die volgde kon hij aanhaken bij Jungels en de Belg Tiesj Benoot, die vanuit het peloton waren gedemarreerd.

Favoriet Ronde van Vlaanderen

Van voren zitten hielp, dus. Ploegleider Michel Cornelisse zal het met genoegen hebben aangezien. Hij is van het aanvallen, zei hij zondag nog, en vindt het vreemd dat sommige ploegen zich laten leiden door de tactiek van teams die favorieten in hun rangen hebben. De aanvallende Van der Poel is wat dat betreft een renner ‘naar zijn hart’. En ‘een van de beste renners van de wereld’, want hij moet het ook maar kunnen, besefte de ploegleider.

Van der Poels laatste kilometer woensdag was die van een al gearriveerde prof. Hij zat in de kopgroep van vijf in de goede positie (tweede), zijn versnelling stond goed, hij keek om de seconde over zijn schouder en zijn reactievermogen was bijzonder snel. De vroeg met sprinten begonnen Turgis verraste hem niet. Meters voor de finish kon hij al zijn rechterarm de lucht in steken. Hij won, net als overigens Ellen van Dijk bij de vrouwen.

Door zijn zege is Van der Poel nu ook een grote favoriet in de Ronde van Vlaanderen van zondag. Zelf hield hij in het interview meteen na afloop van de wedstrijd die rol wat af. “Zo zie ik mezelf niet”, zei hij tegen de Sporza-interviewer. “Dit was een koers van 180 kilometer. Zondag is het een stuk langer.”