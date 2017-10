Van der Laans postume boodschap: partijpolitiek is dood

Partijpolitiek werkt niet meer. Tot die overtuiging kwam burgemeester Eberhard van der Laan in de laatste jaren van zijn loopbaan. Hij zag hij zichzelf niet als een echte politicus, hem ging het erom problemen op te lossen, en dat is niet hetzelfde. Want partijpolitiek stond steeds vaker in de weg, niet zozeer in Amsterdam, maar vooral landelijk. Elkaar vliegen afvangen lijkt vaak het hoogste doel in de politiek, en dat hangt samen met hoe het stelsel is ingericht. Het moet anders, vond hij. Maar hoe?

'Ik denk dat de levenscyclus van de partijpolitiek z’n einde heeft bereikt'

“Ik denk dat de levenscyclus van de partijpolitiek z’n einde heeft bereikt.” Van der Laan sneed het onderwerp voor het eerst aan in de nazit van een interview met Trouw, anderhalf jaar geleden. “Ik maak me hier vreselijk zorgen over”, zei hij. “In de politiek gaat het om de evenwichtskunst tussen problemen oplossen en representeren. Voor dat representeren is het nodig dat politici duidelijk maken waarin ze zich onderscheiden van andere partijen, zodat mensen iets te kiezen hebben. Maar problemen oplossen doe je samen.”

Tweepartijenstelsel Die evenwichtskunst is zoek in de huidige politiek, stelde Van der Laan. Kijk naar de Verenigde Staten, zei hij, dat ‘geteisterd’ wordt door het tweepartijensysteem. “Daar zijn politici allereerst partijganger en dan een hele tijd niets en dán pas probleemoplosser.” In Nederland gaat het dezelfde kant op, waarschuwde hij. De noodzaak om te representeren ontaardt maar al te vaak in partijpolitiek gekissebis. Dat gaat ten koste van het vermogen van de politiek om problemen op te lossen. “Terwijl het dáár om gaat.” Van der Laan had het onderwerp graag nog eens diepgravend willen bespreken in een tweede interview. Maar daar kwam het niet meer van. Hij was er zelf nog niet over uitgedacht, zocht ook naar het juiste tijdstip. Afgelopen zomer stipte hij de kwestie nog wel aan in het tv-programma Zomergasten. Hij liet er fragmenten zien uit het Kamerdebat na de aanslag op Charlie Hebdo, begin 2015, waar Kamerleden elkaar vanuit partijpolitieke stellingen onder vuur nemen. “Dat elkaar vliegen afvangen, burgers háten dat.” 'Dat elkaar vliegen afvangen, burgers háten dat' Is er een alternatief? Het openhartigst was hij daarover een jaar geleden tijdens een interview in debatcentrum De Balie – niet toevallig door zijn vrouw Femke. Die strijd van partijen tegen partijen waarvan burgers zo genoeg hebben, eindigt niet als politici zich voornemen het vanaf nu beter gaan doen, zei hij. Er is een ander ‘paradigma’ nodig.