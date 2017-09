Van der Laan stelt vast: het gaat niet meer

In januari had Van der Laan gemeld dat hij uitgezaaide longkanker had, maar dat hij zolang als dat kon nog burgemeester wilde blijven, liefst nog ‘een poosje’. “Aan dit poosje komt nu een eind”, schrijft hij in een brief met als aanhef ‘lieve Amsterdammers’. Van zijn artsen heeft hij te horen gekregen dat hij uitbehandeld is. “Het was een groot voorrecht burgemeester te zijn van de mooiste en liefste stad van de wereld”, schrijft hij.

Lees verder na de advertentie

Net als in januari kwam vandaag meteen een stroom reacties op gang. “Het was een voorrecht u als burgemeester te hebben”, was onder meer op de website van de gemeente te lezen. Op Twitter werd al snel Van der Laans slotzin de meest geciteerde passage uit zijn afscheidsbrief: “Zorg goed voor onze stad en voor elkaar.”

Van der Laan werd wel gekenschetst als de man van de stevige bak koffie, van zeggen waar het op staat

Stijl Ruim zeven jaar is Van der Laan burgemeester van Amsterdam geweest. Hij volgde Job Cohen op, toen die landelijk partijleider van de PvdA werd. Terwijl Cohen de man was van ‘de boel bij elkaar houden’, van het theedrinken met elkaar, werd Van der Laan wel gekenschetst als de man van de stevige bak koffie, van zeggen waar het op staat. Maar ach, relativeerde hij zelf ooit, de stijl van een burgemeester blijkt telkens weer min of meer vanzelf te gaan passen bij wat Amsterdam op dat moment nodig heeft. Van der Laans oprechte liefde voor Amsterdam stamt van ver voor zijn burgemeesterschap. Vlak daarvoor was hij vijftien maanden minister van wonen, wijken en integratie geweest in het voortijdig gevallen vierde kabinet-Balkenende. Maar het grootste deel van zijn politieke loopbaan speelde zich af in de hoofdstad, waar hij onder meer gewestelijk PvdA-bestuurder en raadslid was. Hij maakte de verloederde stad van de jaren zeventig mee en waarschuwde decennia later voor de risico’s van de huidige bloei van de stad. “Het domste wat ons kan overkomen, is ten onder gaan aan ons eigen succes.” Tijdens Zomergasten ging hij op Twitter rond als ‘de beste premier die Nederland nooit gehad heeft’

Zomergasten Eind juli trad Van der Laan nog op in het tv-programma Zomergasten, voor hem de gelegenheid nog één keer uit te leggen wat hem hoog zat. De oorlog, de Februaristaking en de Jodenvervolging. De holle retoriek van de Haagse politiek. Het verdriet en de saamhorigheid rond de voetballer Nouri, door een hartstilstand getroffen. Het werd de best bekeken Zomergasten-aflevering in jaren en op Twitter ging hij rond als ‘de beste premier die Nederland nooit gehad heeft’. Van der Laan wilde door tot het niet meer ging. Vorige week was er nog hoop dat de behandeling die hij onderging enig soelaas zou bieden, vandaag bleek die hoop vervlogen. En nu gaat het niet meer. Loco-burgemeester Kajsa Ollongren neemt zijn taken voorlopig over.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.