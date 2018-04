Van der Breggen op eenzame hoogte: 'Ze moeten een nieuwe manier van koersen bedenken'

Het voorjaar is van Anna van der Breggen, net zoals dat vorig jaar zo was. Vanmiddag volgde ze zichzelf op in Luik-Bastenaken-Luik, door in de laatste kilometer haar medevluchter Amanda Spratt af te schudden. Even daarvoor had ze in haar eentje een gat van bijna een minuut naar Spratt gedicht.

Lees verder na de advertentie

Toen Leontien van Moorsel en later Marianne Vos heersten, werd het vrou­wen­wiel­ren­nen er ook niet minder populair door

Dat lijkt zo makkelijk, maar is het niet, herhaalde ze voor de zoveelste keer. Zij moest ook jaren groeien naar het niveau dat ze nu heeft. Toch spreken de cijfers voor zich. Het was haar vierde grote overwinning van dit voorseizoen (na de Strade Bianchi, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl) en de derde waarin ze alleen aankwam. Alleen de Waalse Pijl besliste ze woensdag in een sprintje, waarna ze meteen de mecanicien van de ploeg sterkte wenste. Die had maandag een hartaanval gekregen.

Van der Breggen, de net 28 jaar geworden ‘koningin van de Ardennen’, is van de buitencategorie. Zo’n dominantie, is dat niet schadelijk voor de sport? Misschien, maar we moeten niet vergeten dat het al vaker zo is geweest, aldus ploegleider Danny Stam, die verwees naar tijdperken waarin Leontien van Moorsel en later Marianne Vos heersten. Het vrouwenwielrennen werd er niet minder populair door.

Formule De enige die de hegemonie van Van der Breggen dit voorjaar in de klassiekers doorbrak was wereldkampioene Chantal Blaak, vorige week in de Amstel Gold Race. Maar ja, dat is een teamgenote, Van der Breggen hoefde er niet achteraan. Blaak werd deze keer 43ste, op ruim vijf minuten. “Het is niet voor niets dat we hier eindigen”, zei ze, daarmee doelend op het feit dat ze op meerdere minuten binnenkwam. Ze had gewerkt voor haar kopvrouw. De formule om te winnen, is door andere teams nog niet gevonden. “Ik denk dat ze met z'n allen een nieuwe manier van koersen moeten bedenken, want op deze manier verliezen ze alles”, zei Blaak. “Het is als ploeggenoot al verschrikkelijk als ze gaat. Ze is echt in supervorm.” Toch was deze Luik-Bastenaken-Luik juist een aanval geweest op het team van Boels-Dolmans, zei ploegleider Stam. Het ging niet zozeer om winnen, maar vooral om tegen Boels-Dolmans te rijden bij andere teams, vermoedde hij.

Aanvallen Stam werd verrast door de tactiek van de andere teams. In plaats van langer te wachten gingen de vrouwen juist eerder aanvallen, al op de Redoute (iets meer dan dertig kilometer voor de finish). Het werd onverwacht improviseren. "Normaal nivelleert een ploeg zichzelf meer dan het ons nivelleert. Maar ze deden een goede move. Dat maakt het wel leuker." Annemiek van Vleuten, die uiteindelijk op een kleine minuut derde werd, kon zodoende tevreden zijn. Haar team, Mitchelton-Scott, verraste Boels-Dolmans bijna. Amanda Spratt reed vroeg in de finale weg en pakte bijna een minuut op de achtervolgers. Dat Van der Breggen daar in één klim naartoe reed, op de Saint-Nicolas, daar is dan uiteindelijk niets aan te doen, aldus Van Vleuten. “Dat je twee en drie wordt, dat geeft ook wel aan dat je meedoet voor de overwinning”, zei Van Vleuten. Maar zij weet ook: plek 1 op het podium is weg als Van der Breggen meedoet.

Lees ook: Anna van der Breggen schaart zich tussen rijtje illustere Flandriens De volgers van de Ronde van Vlaanderen weten na haar zege ook wie Anna van der Breggen is.