Van de Sanden laat met Lyon weinig heel van Barça

In de openingsfase was er een ­belangrijke rol weggelegd voor ­Shanice van de Sanden, die in Lyon niet altijd kan rekenen op een basisplaats. In deze editie van de Champions League moest de Nederlandse international het vooral doen met invalbeurten. In de acht wedstrijden tot aan de finale van zaterdagavond kreeg ze slechts 241 speelminuten van coach Reynald Pedros.

De voetbalvrouwen van Olympique Lyon hebben hun hegemonie in ­Europa bevestigd. Voor de vierde keer op rij, en voor de zesde keer in totaal, veroverde het sterrenensemble uit Frankrijk de Champions League. In het stadion van Ferencvaros in Boedapest had Lyon niets te duchten van Barcelona, dat als eerste Spaanse finalist al na een half uur ­tegen een 4-0 achterstand aankeek.

In de aanloop naar het WK stonden drie internationals tegenover elkaar in een Europese finale.

Negen minuten later zagen de 19.000 toeschouwers een blauwdruk van die treffer. Nu was het Ada ­Hegerberg die een voorzet van Van de Sanden succesvol afrondde. Met nog twee doelpunten binnen het half uur haalde de Noorse sterspeler alle spanning uit het eenzijdige duel, waarin Barcelona niet opgewassen bleek tegen de individuele klasse en het hechte collectief van de zeventienvoudig kampioen van Frankrijk.

Tegen Barcelona mocht Van de Sanden wel starten. Op videobeelden had Pedros gezien dat de backs van de nummer twee van Spanje erg hoog speelden. In de ruimte die daardoor aan de flanken ontstond zag hij mogelijkheden met de snelheid van Van de Sanden. Na vijf minuten betaalde de tactische ingreep zich uit. Van de Sanden werd diep gestuurd en haar voorzet werd ingetikt door Dzsenifer Marozsan.

Tumultueuze ceremonie

Na afloop legde Van de Sanden de festiviteiten met een selfiestick vast. Opnieuw was de 26-jarige ­IJsselsteinse belangrijk geweest voor Lyon in de finale van de Champions League. Vorig jaar in Kiev viel ze in nadat Wolfsburg in de verlenging op 1-0 was gekomen. Na de gelijkmaker van Amadine Henry liet Van de ­Sanden zich zien. Op haar aangeven scoorden Eugénie le Sommer, Hegerberg en Camille Abily.

De meeste aandacht ging zaterdagavond uit naar Hegerberg, de nummer 14 van Lyon. De aanvaller, dit jaar in een tumultueuze ceremonie onderscheiden met de Ballon d’Or – de presentator vroeg haar om met hem te twerken – demonstreerde haar klasse met drie doelpunten binnen zestien minuten, pas de tweede hattrick in een finale. Daarmee kwam het totaal aantal treffers van Hegerberg in de Champions League op 44, nog maar zes minder dan het record van de Duitse Anja Mittag.

Hegerberg prees het collectief van Lyon (‘We weten allemaal precies wat we moeten doen’), maar ze gaf toe trots te zijn op haar eigen prestatie. “Het was voor mij een ­ongelofelijke avond, drie keer scoren in een finale geeft veel voldoening.” Hegerberg betrok ook Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas in het succes van de club. “Hij doet zoveel voor ons, het vrouwenvoetbal heeft meer van dat soort mensen nodig.”

Op 10 juli, drie dagen na de WK-­finale in Lyon, wordt Hegerberg 24 jaar. Zij is echter een van de weinige spelers van Lyon die niet aan de mondiale titelstrijd meedoet. Na het door Nederland gewonnen EK van 2017 bedankte zij voor de Noorse ­selectie. Hegerberg verwijt de bond een gebrek aan respect voor de vrouwelijke voetballers in Noorwegen. Een verzoeningsgesprek dit jaar met bondscoach Martin Sjögren leverde niets op. Dat was goed nieuws voor haar Franse ploeggenoten van Lyon, want Frankrijk en Noorwegen zijn op het wereldkampioenschap in een poule ingedeeld.