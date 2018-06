Van de poes en de laptop moeten deurwaarders voortaan afblijven

Minister Sander Dekker (rechtsbescherming, VVD) komt donderdag met een wetsvoorstel, waarmee het kabinet mensen met problematische schulden effectiever wil helpen.

De huidige wetgeving rond beslaglegging dateert nog uit 1838. Daarin wordt het deurwaarder verboden de eerste levensbehoeften (deken, eten, kleding) mee te nemen en ‘gereedschappen’ nodig voor het ‘uitoefenen van een ambacht’. Hoog tijd voor een modernisering dus.

Er was onenigheid over wat precies een ‘eerste levensbehoefte’ is

Veel gerechtsdeurwaarders hielden al langer rekening met de eisen voor ­eerste levensbehoeften in de moderne tijd, zoals de laptop voor studie of de koelkast voor het eten.

Maar er was ook onenigheid over wat precies een ‘eerste levensbehoefte’ is, wat in de praktijk leidde tot rechtsongelijkheid.

De minister stelt ook voor om bij het beslag op een bankrekening een deel van het tegoed uit te zonderen, zodat de schuldenaar de basisuitgaven kan blijven doen. Die regel gold al bij loon- en uitkeringsbeslag, maar in de praktijk werd daarom nog weleens uitgeweken naar beslag op de bankrekening waar het loon op binnenkomt.

Ook mag inbeslagname en gedwongen verkoop niet langer alleen als pressiemiddel gebruikt worden voor afbetalingsregelingen. Verkoop van spullen moet ook echt geld opleveren, anders is het zinloos, stelt de minister. Sinds 2015 werd wel onderscheid gemaakt tussen schuldenaren die wel of niet meewerkten met schuldhulpverlening, maar uit de praktijk bleek dat er soms wachtlijsten waren voor hulp of dat de situatie te complex was voor snelle oplossingen.

De deurwaarder krijgt het ook wat gemakkelijk met de nieuwe wet. Voor inbeslagname van een voertuig moest hij of zij dit eerst zelf gezien hebben. Dat hoeft niet meer, de kenmerken uit het kentegenregister zijn voortaan voldoende.