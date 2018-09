Van de 'Cosby Show' naar een baan achter de kassa in de supermarkt

Ze kende hem ergens van, de man achter de kassa in haar plaatselijke supermarkt, de Trader Joe’s in het Amerikaanse stadje Clifton. Karma Lawrence stootte haar vrouw Yanelle aan, terwijl de medewerker met het bekende gezicht de boodschappen van een andere klant scande. Opeens wist ze het: die man zat toch in ‘The Cosby Show’? In de jaren tachtig had ze geen aflevering gemist. Zijn naamplaatje bevestigde hun vermoeden: het was Geoffrey Owens. Hij speelde Elvin, de man van de oudste ‘Cosby-dochter’ Sondra. Karma maakte snel een paar foto’s. Ze stuurde ze door aan showbizz-website Mail Online. En daar wisten ze er wel raad mee.

Geoffrey werd te kijk gezet alsof hij de voor misbruik veroordeelde Bill Cosby zelf was. ‘Van de kijkbuis naar de kassa’ kopte de website vrij vertaald. Fijntjes werd erop gewezen dat Geoffrey, nu 57, in een kwart eeuw wat dikker was geworden en dat er op zijn werkshirt vlekken zaten. “Heel zielig, zit je zo veel jaren in een tv-show en dan eindig je achter de kassa”, liet de website Karma zeggen.

Donald Trumps favoriete nieuwszender Fox nam het nieuwtje gretig over en deed er nog een schepje leedvermaak bovenop. Maar het effect was averechts: mensen reageerden woedend op dit staaltje job-shaming: wat is er mis met een baan in de supermarkt?

Ik probeer al jaren de eindjes aan elkaar te knopen met acteren, regisseren en lesgeven. Maar het levert niet genoeg op. Geoffrey Owens

Talloze acteurs mengden zich op Twitter in de discussie. Justine Bateman, die in dezelfde tijd als Geoffrey een rol speelde in de concurrerende comedy ‘Family Ties’, schreef: ‘Deze man verdient op een eerlijke manier zijn geld. De mensen die de foto’s namen zijn het uitschot.’ Volgens Pamela Adlon, winnares van een Emmy Award, is dit de praktijk voor heel veel acteurs. ‘Ik heb jaren geacteerd en opeens stopte het. Ik heb in een bloemenwinkel gewerkt. Je bekende gezicht verlies je niet, maar je inkomen wel.’ Chris Rankin, die in vijf Harry Potter-films speelde, twitterde dat hij in een restaurantkeuken had afgewassen. ‘Ik had werk nodig en dat is niets om je voor te schamen. Ik vond het nog leuk ook.’ Yvette Heyliger, die ooit een gastrolletje had in 'The Cosby Show’, greep de gelegenheid aan haar echtgenoot te bedanken voor zijn stabiele inkomen. ‘Anders had ik het nooit volgehouden in de showbizz.’

Allerlei acteerklussen Het duurde even voor Geoffrey zelf reageerde. “Ik was overdonderd toen ik de foto’s zag”, zei hij in het tv-programma ‘Good Morning America’. “Ik probeer al jaren de eindjes aan elkaar te knopen met acteren, regisseren en lesgeven. Maar het levert niet genoeg op.” Sinds ‘The Cosby Show’ heeft hij nog allerlei acteerklussen gedaan, maar die duurden nooit langer dan tien weken. Over zijn werk in de supermarkt zei hij: “De ene baan is niet beter dan de andere. Soms krijg je meer betaald, heb je betere arbeidsvoorwaarden of meer aanzien. Maar dat maakt een baan niet beter.” Toch is hij vanwege alle commotie maar gestopt bij Trader Joe’s. De publiciteit leverde hem trouwens ook een aantal aanbiedingen op voor acteerwerk. Maar daarover heeft hij gemengde gevoelens. “Ik wil eerst gewoon auditie doen.” Geen liefdadigheid voor Geoffrey. Harmen van Dijk bespiegelt wekelijks de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten.

