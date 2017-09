Van Dam tegen boeren: gedwongen inkrimping veestapel is jullie eigen schuld

Volgens Van Dam is de rode draad dat 'boeren zelf verkeerde beslissingen hebben genomen'. Ze zijn volgens hem veel te hard gegroeid en vervolgens naar de overheid gaan kijken.

Van Dam zegt dat de boeren zelf een verantwoordelijkheid hebben. "Je weet wat de regels zijn, hou je eraan." Hij reageerde daarmee op kritiek van veehouders die hun koeien weg moesten doen. Van Dam zou een chaos hebben gecreëerd. De staatssecretaris zou te lang hebben gewacht met de invoering van fosfaatrechten en stelde regels voor die door de EU niet werden geaccepteerd.

Het interview met 'Vroege Vogels' is opgenomen toen Van Dam namens de PvdA nog staatssecretaris was, maar is na zijn vertrek uitgezonden. Van Dam gaat nu aan de slag als lid van de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep.

Vorige maand werd bekend dat Nederland dankzij de maatregelen van Van Dam voor dit jaar zijn fosfaatdoelstelling lijkt te halen. De staatsssecretaris verplichtte de afgelopen jaren de veehouders in te krimpen.

In mei stelde de rechter een aantal boeren vrij van de verplichting, omdat zij net forse investeringen hadden gedaan en onevenredig veel schade zouden lijden. Er komt nog een hoger beroep, dat dient op 18 september.

