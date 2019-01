Van Bronckhorst zal alles blijven geven voor zijn Feyenoord

Dat was geen makkelijke beslissing, vertelde Van Bronckhorst vrijdagmiddag in zijn wekelijkse perspraatje, waar liefst elf cameraploegen op af waren gekomen. “Het was een gevoel”, zei Van Bronckhorst, die bezig is aan zijn vierde seizoen in Rotterdam. “Vooral het accepteren van dat gevoel was moeilijk. Dat heeft even geduurd. Maar uiteindelijk is je gevoel altijd de beste raadgever.”

Van Bronckhorst gaf geen specifieke reden voor zijn vertrek. “Het is een optelsom voor mij als trainer en als mens”, motiveerde hij. Of, zoals hij donderdag in het communiqué van de club liet optekenen: “Het is goed zo.”

Bescheiden middelen Het is een te billijken keuze. Van Bronckhorst (43) won in vier jaar vijf prijzen met Feyenoord, inclusief het kampioenschap in 2017, de eerste landstitel sinds achttien jaar. Van Bronckhorst deed het met bescheiden middelen, maar klaagde nooit. Hij ziet intussen de financiële en sportieve kloof met PSV en Ajax almaar groter worden. De vraag is dan: wordt het in mei, als Feyenoord het op de laatste speeldag van de eredivisie opneemt tegen ADO Den Haag, een afscheid door de voor- of achterdeur van De Kuip? Het zou, gezien zijn verdiensten voor de club, een passend saluut moeten zijn voor een kind van de club, die op zijn zevende lid werd van Feyenoord. In de tussenliggende maanden is er echter nog veel om voor te spelen. Feyenoord plaatste zich woensdag ten koste van Fortuna Sittard (4-1) voor de halve finales van de KNVB-beker en zondag wacht aartsrivaal Ajax, die zich geen puntenverlies kan permitteren in de strijd om het landskampioenschap. ‘Gezag moet je afdwingen door de manier waarop je met de groep bezig bent’ Van Bronckhorst kent de verhalen van trainers die, toen ze eenmaal te kennen gaven na het lopende seizoen te vertrekken, langzaam hun gezag verloren bij de spelersgroep. “Maar ik zal gewoon hetzelfde blijven doen”, benadrukte Van Bronckhorst. “Gezag moet je nooit vragen, maar afdwingen door hoe je met de groep bezig bent.” Het is gissen welke invloed de beslissing van Van Bronckhorst op de Klassieker heeft. “Het is sowieso een moeilijk seizoen”, vindt aanvaller Steven Berghuis. “Het vertrouwen is broos. Ik denk dat we, behalve misschien thuis tegen PSV, het Feyenoord-niveau dit seizoen geen moment hebben aangetikt. Daar kunnen we niet tevreden over zijn.”

Onrust Wat dat betreft zal het nieuws rond Van Bronckhorst weinig uitmaken. De trainer gaf te kennen dat hij niet heeft overwogen zijn besluit na de wedstrijd van zondag naar buiten te brengen. “Ik denk dat duidelijkheid het belangrijkste is. Ik wilde mijn gevoel uitspreken naar de club, zodat er duidelijkheid is voor iedereen en je ook weer rust creëert.” De Klassieker roept herinneringen op aan de vorige editie, eind oktober, die binnen vijf minuten van spanning werd ontdaan toen Feyenoord-verdediger St. Juste met een rode kaart het veld kon verlaten. “Je moet ook met verstand spelen”, zei een boze Van Bronckhorst destijds.

Gentleman “Dat is een dure les geweest”, zei Van Bronckhorst gisteren, die in Amsterdam – niet voor het eerst – de beperkingen van zijn spelers onder ogen zag. “Het belangrijkste is hoe je er mentaal op staat als speler. De emotie zal zondag in het stadion zitten. Daar moeten we goed mee omgaan.” Van Bronckhorst haalde zijn schouders op over een mogelijk scenario waarin het seizoen als een nachtkaars uitgaat. “Dat is voor mij niet zo belangrijk, omdat ik elke dag alles geef”, stelde Van Bronckhorst. En dat zal hij, de gentleman, blijven doen. Ook als de club ooit weer een beroep op hem doet. “Feyenoord zit in mijn hart. De deur voor mijn club zal ik nooit sluiten.”

