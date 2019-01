Van Bronckhorst volgt zijn gevoel en stopt bij Feyenoord

Het contract van Van Bronckhorst loopt aan het einde van dit seizoen af. Het was de bedoeling dat de trainer in de loop van februari met de clubleiding zou gaan praten over de toekomst, maar hij heeft nu zelf zijn keuze al gemaakt.

Het is goed zo Giovanni van Bronckhorst

“Dat was een hele moeilijke beslissing, want Feyenoord zit in mijn hart. Echter, in mijn carrière heb ik altijd mijn gevoel gevolgd en mijn gevoel zegt nu dat ik dat niet moet doen’’” aldus Van Bronckhorst. “Het is goed zo.”

Onder leiding van de 106-voudig international van Oranje pakte Feyenoord vijf prijzen, met de landstitel in 2017 als hoogtepunt. Van Bronckhorst bezorgde de club waarbij hij zijn eigen voetbalcarrière begon én eindigde, ook twee KNVB-bekers (2016 en 2018) en twee keer de Johan Cruijff Schaal (2017 en 2018).

Aan het einde van het seizoen 2014-2015 volgde Van Bronckhorst de ontslagen Fred Rutten op bij Feyenoord. Via de play-offs liep zijn ploeg toen Europees voetbal mis. In zijn eerste volledige seizoen als hoofdtrainer incasseerde Van Bronckhorst met Feyenoord zeven competitienederlagen op rij, een negatief clubrecord. De Rotterdammers sloten dat seizoen wel positief af met winst van de KNVB-beker. Het bleek de opmaat richting de eerste landstitel sinds 1999, een jaar later.

“Gio is echt een gevoelsmens”, aldus technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord. “En als hij zelf het idee heeft iets anders te willen, kunnen we dat alleen maar respecteren. Gio heeft het hier meer dan fantastisch gedaan en doet het nog steeds goed. Wij waren dan ook graag, zoals voorzien, volgende maand met hem gaan zitten om voor het eerst te praten over een eventuele contractverlenging. We zijn hem, nu al, ontzettend dankbaar voor zijn grote inbreng in de recente, ongekend succesvolle periode van de club. Met elkaar gaan we alles op alles zetten om de samenwerking de komende maanden een passend en dus fraai slot te geven via de competitie en/of het bekertoernooi. Wat Giovanni na dit seizoen ook gaat doen, zijn band met ons en met de club zal altijd onverbrekelijk blijven.”

Nu Van Bronckhorst zelf voor duidelijkheid heeft gezorgd, kan Van Geel de komende maanden rustig op zoek naar een vervanger. “Ongetwijfeld vliegen de namen van vermeende kandidaten ons vanaf morgen om de oren, maar wij zijn zo ver nog niet. We nemen echt de rust en de tijd om zorgvuldig af te wegen wat straks het beste voor Feyenoord is.”

