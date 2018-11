Van Bommel weet niet van opgeven: ‘Overwinteren met PSV kan nog steeds’

De trainer is met PSV dicht bij uitschakeling in Europa, maar dat maakt de ontmoeting met de Spanjaarden naar de mening van Van Bommel niet minder belangrijk.

“We zijn altijd bezig met het eerstkomende duel”, zei de coach gisteren. “We hebben eerder ook de uitwedstrijd tegen FC Barcelona gehad, terwijl we de zondag erna tegen Ajax moesten. Toen hebben we daar ook geen rekening mee gehouden. Misschien kun je zeggen: jullie zijn uitgeschakeld in de Champions League. Dat klopt. Maar wij maken daar geen onderscheid in.”

In mijn ogen behoren Barcelona, Tottenham en Inter allemaal tot de Europese top PSV-trainer Mark van Bommel

PSV heeft na vier speelronden in de Champions League één punt. De Eindhovenaren staan drie punten achter op nummer drie Tottenham Hot-spur, dat vandaag tegen Internazionale speelt. De Italianen hebben zeven punten en FC Barcelona (dat al zeker is van een plaats in de achtste finales) tien. PSV sluit de poulefase komende maand in Milaan af tegen Inter.

Uitgangspunt “We gaan er alles aan doen om deze wedstrijd te winnen”’, zei Van Bommel. “Dat is elke keer ons uitgangspunt. Maar in de Champions League valt dat niet mee. De realiteit is dat we ons goed kunnen weren tegen Europese topclubs. In mijn ogen behoren Barcelona, Tottenham en Inter allemaal tot de Europese top. Ons doel was overwinteren. Als derde eindigen en ons kwalificeren voor de Europa League wordt niet makkelijk, maar het kan nog steeds.” Barcelona is vanwege blessures niet met de sterkst mogelijke selectie naar Eindhoven gekomen. Onder anderen Luis Suárez, Rafinha en Sergi Roberto zijn in Spanje achtergebleven. “Maar Barcelona heeft een hele brede selectie met veel goede spelers”, zei Van Bommel. “Zij spelen in een seizoen heel veel wedstrijden en kunnen altijd een representatief elftal op de been brengen. Ze zijn weliswaar geplaatst voor de volgende ronde, maar ze willen ook gewoon winnen. Het maakt niet zoveel uit wie er op het veld staat.” Lionel Messi is wel van de partij in het Philips-stadion en doet normaal gesproken vanaf het begin mee.

