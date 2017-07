Van al die zeikerds trekt de spits van Oranje zich weinig aan

Haar professie is het maken van doelpunten en dat vak verstaat Vivianne Miedema goed. Ze was drie seizoenen op rij topscorer van Bayern München en in de nationale ploeg tekende de pas 21-jarige spits voor 41 treffers in 54 interlands. Maar de nuchtere Drentse weet wat er gebeurt als ze niet scoort: dan volgt de kritiek en de afrekening.

Lees verder na de advertentie

Na de olympische kwalificatiewedstrijd op 9 maart 2016 tegen Zweden, vanavond in Doetinchem tegenstander van Nederland in de kwartfinales van het EK, speelde Oranje twintig interlands.

In die serie was Miedema, volgend seizoen actief in het shirt van Arsenal, zestien maal trefzeker. En dus waren de verwachtingen voor het Europees Kampioenschap weer torenhoog.

Flop Een beetje hetzelfde scenario als twee jaar geleden in de aanloop naar het WK in Canada. Mede door de doelpunten van Miedema in de play-offs kwalificeerde Nederland zich als debutant voor de mondiale titelstrijd. En waren alle ogen, ook van buitenlandse ploegen en media, gericht op de toen 18-jarige Miedema, een jaar eerder topscorer op het EK onder negentien. Het verhaal is bekend. Het toernooi werd een flop voor Miedema, die geplaagd werd door fysieke en mentale problemen. Ze had last van migraine en was verre van fit naar Canada afgereisd. Na het eerste seizoen bij Bayern München waren de krachten uit het lichaam gevloeid. Ze speelde zwak, scoorde niet en dacht na het WK serieus aan stoppen. Het is een ondankbare job die ik moet vervullen Nu is alles anders, met slechts één overeenkomst: Miedema scoorde in de drie groepswedstrijden niet. "Maar ik voel me fit en voetbal gewoon prima", zegt ze in Zeist, de thuisbasis van de Nederlandse voetbalvrouwen tijdens dit EK. "Ik ben belangrijk voor het team, ik maak ruimte voor anderen en ik houd voorin de bal vast." "Ik heb nog niet gescoord en daar word je op afgerekend. Maar Noorwegen had zelfs het hele team aangepast om mij uit mijn spel te halen. Ook tegen Denemarken en België had ik constant drie, vier man om mij heen. Daardoor komt er ruimte op de flanken met Lieke (Martens, red.) en Shanice (Van de Sanden), die staan vaak één tegen één. Voor mij is dat soms wel frustrerend." "Het is een ondankbare job die ik moet vervullen", vervolgt Miedema. "Dat klinkt lullig, maar ik sta vier, vijf man bezig te houden en ik zie anderen lekker met de bal lopen en genieten. Voor mij is het soms gewoon kut, ik krijg geen centimeter ruimte. Ik laat mij wel vaak zakken, maar dan komt er toch iemand met mij mee. Ze verzinnen steeds iets, daar moet ik mee leren leven."

Iedereen zijn mening Toch is er kritiek op het functioneren van Miedema. Daphne Koster, oud-aanvoerster van Oranje, opperde zelfs om haar te wisselen. "Dan denk ik dat Koster niet zoveel voetbalverstand heeft op dit moment", zegt Miedema. "Als je slim kijkt, en dat verwacht je van haar, weet je dat Lieke en Shanice minder ruimte krijgen als je iemand anders in de spits zet." Ach, verzucht Miedema, zo heeft iedereen zijn mening. "Ik weet dat ik goed in mijn vel zit. Heel het team weet dat ik belangrijk ben. Het maakt me niet uit wat mensen roepen. In het buitenland is er veel meer respect voor het vrouwenvoetbal en voor de spelers. Hier heb je oude knarren die het nooit zullen accepteren. Houd dan je mond dicht, want er komt toch niets nuttigs uit." Als ik scoor of iemand anders gaan mijn armen de lucht in en bal ik mijn vuisten, meer niet "Mijn cijfers bij de nationale ploeg zeggen genoeg en van al die zeikerds trek ik me op dit moment weinig aan", zegt Miedema, die ondanks haar 21 jaar een routinier is. "Het is snel gegaan. Ik zit al boven de vijftig interlands en ik heb al vier jaar ervaring bij het Nederlands team. Vergeleken met andere meiden is dat best veel. Ik wil mij ook niet meer verschuilen achter mijn leeftijd." Haar moment komt nog wel, zegt Miedema, en dat zal ze op haar eigen ingetogen manier vieren. "Ik ben niet iemand die het hele veld over rent na een doelpunt. Nee, ook niet als de koning er zit. Als ik scoor of iemand anders gaan mijn armen de lucht in en bal ik mijn vuisten, meer niet. Dat uitbundige heb ik nooit gehad, ook vroeger niet. Met mijn broertje spreek ik soms af dat ik een koprol maak. Maar dat doe ik niet, want dan breek ik alleen maar mijn nek."

Bondscoach Wiegman neemt Miedema in bescherming Sarina Wiegman vindt de discussies over Vivianne Miedema te ver gaan. Volgens de bondscoach presteert de spits van het Nederlandse team naar behoren. "Ik vind het niet belangrijk of Miedema een doelpunt maakt, ik vind het belangrijk dat wíj een doelpunt maken", zei Wiegman gisteren tijdens een persconferentie in stadion De Vijverberg in Doetinchem. "We weten allemaal hoe gevaarlijk zij is als ze met de rug naar het doel staat. En door haar aanwezigheid krijgen andere spelers van ons meer ruimte." Zonder namen te noemen zei Wiegman dat er wel degelijk eventuele alternatieven voor Miedema zijn. "Wij hebben voor alle posities alternatieven. Daar is ons selectiebeleid op gebaseerd."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.