Van 250 tot 2.400 euro: zo groot zijn de verschillen in vergoedingen voor raadsleden per gemeente

Raadsleden, wethouders en burgemeesters krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden binnen het bestuur van een gemeente. De hoogte daarvan is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente waarvoor zij werken.

In de kleinste gemeenten (tot achtduizend inwoners), zoals Schiermonnikoog en Baarle-Nassau, ligt de vergoeding dit jaar op 250,82 euro per maand. In de grootste gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam (meer dan 375 duizend inwoners) krijgen raadsleden maandelijks 2.352,29 euro op hun rekening gestort.

De vergoeding voor raadsleden in middelgrote gemeenten, zoals Veendam en Wageningen, ligt op bijna 960 euro per maand. Deze vergoeding wordt door de belastingdienst gezien als inkomen waar raadsleden gewoon belasting over moeten betalen. Het valt onder de categorie 'overige werkzaamheden'.

Ophef

Het grote verschil tussen de vergoedingen voor raadsleden in de grote en kleine gemeenten is de laatste tijd in opspraak. Raadslid.nu deed een onderzoek onder raadsleden, waaruit bleek dat een meerderheid voor het verkleinen van het gat tussen de vergoedingen was. De belangrijkste reden die zij hiervoor in het onderzoek aanvoeren is dat raadsleden vaak ongeveer eventueel tijd en energie steken in hun taken in de gemeenteraad, ongeacht de grootte van de gemeente.

Een raadslid van nu is niet alleen op het gemeentehuis aan het werk, maar ook in de wijk en ook op andere tijden. Dat vraagt om een uitgebreidere vergoeding, schreef Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in Trouw. De Raad voor het Openbaar Bestuur concludeerde in een rapport dat de vergoeding voor raadsleden van grote steden omlaag moet, zodat de beloning aan raadsleden van kleinere gemeenten juist kan worden opgehoogd.