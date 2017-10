Valt Poetin te paaien met een pup?

Het is geen geheim dat de Russische president Vladimir Poetin een zwak heeft voor dieren. Er zou met gemak een fototentoonstelling mee te vullen zijn: Poetin voedt rendier, Poetin aait kuiken, Poetin omarmt panter, Poetin knuffelt koala, Poetin zwemt met dolfijn. Bijzondere aandacht van de president hebben honden. Wie Poetin weleens zo'n dier heeft zien omarmen, krijgt makkelijk de indruk dat de leider van Rusland de hond aanziet voor een mens met een vacht.

Alabai

Zijn collega-regeringsleiders weten dit. Zo kreeg hij gisteren van zijn Turkmeense collega Berdimoechamedov een puppy van het oude ras alabai, een Turkmeense variant van de Centraal-Aziatische herdershond. De leider van de geïsoleerde dictatuur gaf het cadeau voor de vijfenzestigste verjaardag van Poetin, vorige week. Berdimoechamedov nam het hondje persoonlijk mee op bezoek bij Poetin in Sotsji. Poetin toonde zich er erg blij mee en noemde het dier meteen Verni, wat trouw betekent in het Russisch. Wie weet sorteert de puppy het gewenste effect, want de Turkmeense leider is op bezoek bij Poetin om zijn aardgas te slijten.

Honden worden in het milieu van Poetin vaker ingezet als verlengstuk van de politiek. Zo werd de Duitse bondskanselier Angela Merkel, van wie bekend is dat ze bang is voor honden, een paar jaar geleden tijdens een officieel bezoek verrast door een zwarte labrador uit de kennel van de Russische president. Op filmpjes op internet is nog altijd te zien hoe het beest zich aan de voeten van de Duitse bondskanselier vleit, terwijl Poetin fijntjes glimlachend toekijkt. Overigens bleef Merkel koel. Ze gaf geen krimp.