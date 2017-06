Valse start van Haase op gras

Robin Haase heeft zijn eigen manier van aanpassen. Vandaag werkte hij in Rosmalen zijn eerste enkelpartij af op gras, dertien dagen nadat hij op Roland Garros werd uitgeschakeld door Rafael Nadal. Afgelopen donderdag speelde de 30-jarige Hagenaar in de nationale eredivisie nog twee partijen op gravel voor zijn club Naaldwijk.

"Als je eerder in Parijs bent uitgeschakeld kun je eerder gaan trainen op gras", zei Haase gisteren na zijn nederlaag in de eerste ronde van de Ricoh Open tegen de Rus Daniil Medvedev: 6-7 (5), 6-3 en 3-6. "Daar kies ik niet voor. Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat ik minder ga spelen als ik veel op gras train. Ik was hier vrijdag voor het eerst, drie dagen is voor mij genoeg."

Toch boekte hij niet veel goede resultaten in zijn eerste grastoernooien na het gravelseizoen. In de laatste acht jaar verloor Haase vijf keer in de eerste ronde en twee keer in de tweede ronde. Het beste verwerkte hij de omschakeling van gravel naar gras in 2015, toen hij na een snelle nederlaag op Roland Garros de halve finales haalde in Rosmalen.

Typische grasset Het was de enige keer in acht jaar dat Haase meer graspartijen won dan verloor. Gisteren maakte hij een valse start met de nederlaag tegen Medvedev, de 21-jarige Rus die wordt gerekend tot de Next Gen, de generatie jonge spelers die straks de huidige toppers moet aflossen. Vooralsnog is 2017 niet het jaar van Medvedev, die tegen Haase zijn eerste partij won sinds februari. Ik had het betere van het spel en hij ging er met de set vandoor De oorzaak van het verlies lag volgens Haase niet aan onwennigheid op gras. Hij vond dat hij goed had gespeeld en dat hij in de eerste twee sets zijn tegenstander weinig kansen had gegeven. "Dan is het frustrerend dat je de eerste set verliest. Dat was een typische grasset. Ik had het betere van het spel en hij ging er met de set vandoor. Dat maakt grastennis frustrerend en moeilijk, maar ook mooi." "De grootste aanpassing op gras is het bewegen", vervolgde Haase. "Hoe kom je uit de hoeken, hoe haal je een dropshot en hoe rem je af. Je moet op gras doorlopen, meer passen maken. Op gravel kun je glijden en op hardcourt heb je vaak aan een pas genoeg om bij de bal te komen. Hier moet je drie, vier stapjes maken, dat is het grote verschil." Sinds 2015 zitten er drie in plaats van twee weken tussen Roland Garros en Wimbledon. Die aanpassing is gedaan om de spelers meer tijd te geven zich voor te bereiden op Wimbledon, het eindpunt van het Europese grasseizoen. Voor het eerst speelt Haase dit jaar vier grastoernooien: Rosmalen, Halle, Eastbourne en Wimbledon. "Ik ben benieuwd hoe dat bevalt. Ik vond altijd drie toernooien wel genoeg." Ook Kiki Bertens is het grasseizoen begonnen met een nederlaag Na haar teleurstellende optreden op Roland Garros verloor ze in Rosmalen in de eerste ronde van de Duitse Andrea Petkovic: 6-7 (6), 6-2 en 2-6. Uiteraard baalde Bertens van het verlies, maar ze was trots op de manier waarop ze vooral mentaal overeind was gebleven. "Ik was positief en bleef spelen met een goede gedachte. Dat lukte op Roland Garros absoluut niet." Bertens heeft inmiddels de hulp ingeroepen van een sportpsycholoog die haar moet helpen met de onzekerheid en de paniek die vaak bezit van haar nemen. "We hebben twee gesprekken gehad, dus er valt nog niet veel te melden. Maar het begin is gemaakt."

