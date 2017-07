Vallen op dezelfde plek als Porte

Vier uur eerder. Pats, daar ging ik zelf onderuit. Precies op dezelfde plek, in dezelfde bocht van de afdaling van de Mont du Chat. Het was zo’n vieze, gemene bocht, die net iets verder doorliep dan verwacht. Bijsturen kon voor ons allebei niet meer, de fietsen gingen links het gras in. Hij brak sleutelbeen en bekken, ik had slechts een tak in mijn voorwiel. Pure mazzel.

Lees verder na de advertentie

Eens te meer blijkt: afdalingen vlak voor de finish zijn werkelijk gekkenwerk

Waar Porte stuiterde met 72 kilometer per uur (volgens L’Équipe), ging ik net 26 op nat asfalt. Of zoiets. In ieder geval niet hard. Maar mijn knieën knikten en mijn armen trilden haarspeldbochten lang.

Gelukkig gaat het met Porte inmiddels redelijk ok. Maar eens te meer blijkt: afdalingen vlak voor de finish zijn werkelijk gekkenwerk. Dat statement is niet nieuw, maar verliest het nog altijd van de drang naar spektakel. Ook ik vond vaak dat het spektakel fantastisch was, maar nu ik er zelf lag, ben ik om.

Bij de NOS las ik dat Bauke Mollema kritiek had geuit op de organisatoren. De afdalingen sloegen nergens op, zei hij. Later twitterde hij: The Tour went bananas.

Ik geef hem groot gelijk. Net als de renners in de favorietengroep die vorig jaar in de laatste afdaling voor Parijs, de Col de Joux Plane, gezamenlijk besloten niet aan te vallen op het gladde wegdek. Dat zouden ze nou veel vaker moeten doen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.