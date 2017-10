Val van Kirkuk laat Koerden in Nederland verdeeld achter

De Koerden zijn terug bij af. Volgens Hawaraz Rafat, een Nederlandse vertegenwoordiger van de Koerdische partij Gorran in Iraaks Koerdistan, is elke aanspraak die de Koerden in Irak op een onafhankelijke staat hadden weg. "Iedereen geeft nu de schuld aan de ander."

Gorran is enigszins afzijdig in de ontstane Koerdische stammenstrijd, die ook zijn weerslag op Nederland heeft. Rafat ziet een hoop scheldpartijen en aanvallen tussen Koerdische partijen op sociale media. Gistermiddag organiseerde de Nederlandse tak van de KDP, de grootste Koerdische partij, een betoging bij de Iraanse ambassade in Den Haag. Gorran was niet uitgenodigd, zegt Rafat. "Als we als Koerden gezamenlijk besloten hadden te demonstreren, dan was ik er bij geweest. Nu moest ik het op Facebook lezen."

Dindar Kocer was bij de demonstratie. Hij vertegenwoordigt de KDP in Nederland. Hij stond er met vertegenwoordigers 'uit alle delen van Iraaks Koerdistan, en van verschillende partijen', zegt hij. Behalve dan van de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK), de partij van de onlangs overleden Iraakse oud-president Talibani. Kocer verwijt 'een fractie' van de PUK dat die verraad hebben gepleegd door samen te werken met het Iraakse leger. Bovendien was de PUK verdeeld over het recente referendum, een initiatief van de KDP. De Nederlandse afdeling van de PUK wilde niet reageren voor dit artikel.