Vakbonden woedend: 'Werkgevers slopen de polder'

Vandaag zouden de werkgevers hun handtekening zetten onder de uitwerking van de plannen om de versobering van de WW te repareren. Minister Lodewijk Asscher had eerder deze week al zijn akkoord gegeven aan de voorgestelde maatregelen om weer een derde jaar WW-uitkering mogelijk te maken, en om sneller WW-rechten op te bouwen.

Het ondertekenen door de werkgevers zou een formaliteit zijn, dachten de vakbonden. Hun naam stond immers ook onder het sociaal akkoord uit 2013 waarin de reparatie van de WW al was opgenomen. “Afspraak is afspraak”, zei CNV-voorzitter Maurice Limmen gisteren nog. Maar vandaag blijkt dat de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland voorlopig weigeren in te stemmen met een derde jaar WW.

“De uitkomst van de constructie voor het derde jaar WW maakt niemand in werkgeversland blij”, zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW in de Telegraaf. “Daarom hebben wij besloten om bestuurlijk nog een rondje goed te praten binnen onze organisaties. Dat is nodig voor het draagvlak.”

De Boer zegt wel nog steeds achter de afspraken in het sociaal akkoord staan, al liet hij al bij zijn aantreden in 2014 weten met veel onderdelen niet blij te zijn. In Trouw zei hij destijds: "Het lijkt gewoon nergens naar." Over de WW: "Het is niet de bedoeling dat het derde jaar WW er weer in wordt gebracht."

"Wat zijn afspraken met werkgevers nog waard?" FNV-voorzitterHan Busker

'Pure onwil' De vakbonden reageerden woedend. Dat er veel oud zeer zit, blijkt uit de reactie van FNV-voorzitter Han Busker: “Nu doen ze het weer. Eerst doorgaan met alle risico’s afschuiven naar de werkenden en onzeker werk tot norm maken. Daarna kwam de aanval op de ontslagbescherming. En nu de afspraken over de WW uit het sociaal akkoord op de lange baan schuiven. Dit is pure onwil. Dit is koersen op onzekerheid. Wat zijn afspraken met werkgevers dan nog waard?” CNV-voorzitter Maurice Limmen: "Werkgevers zijn bezig met de sloop de polder. Wij hebben met werkgevers de harde afspraak dat we de WW repareren. Daarmee kunnen we nu eindelijk concreet aan de slag. Nu steken werkgevers een stok in het wiel. Zo werkt het niet. Werknemers verdienen deze zekerheid. Doorpolderen in Den Haag over al die andere urgente problemen op de arbeidsmarkt heeft zo helaas geen enkele zin." De vakbonden hebben vandaag geconcludeerd dat het geen zin heeft om verder te praten met werkgevers “die zich zo onbetrouwbaar tonen en koersen op meer in plaats van minder onzekerheid, laat staan afspraken maken.” De overleggen met werkgevers over pensioenen, loondoorbetaling bij ziekte, toekomst arbeidsmarkt liggen voorlopig stil. De vakbonden gaat nu overleggen met de leden over vervolgstappen. Busker: “Het vertrouwen is geschonden.” Lees ook interview met Hans de Boer in 2014: "Vaste banen zijn een leugen"

