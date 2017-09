Vakbond wil vergunning voor Uber in Londen, maar wel met minimumloon

Woensdag staat vakbond Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB) in de rechtszaal van Londen tegenover taxi-app-bedrijf Uber. Het is het hoger beroep in een zaak over arbeidsrechten die de bond voor zelfstandige rijders vorig jaar november won. Tegelijkertijd gaat deze bond bij het TfL-kantoor demonstreren tegen het besluit om de vergunning van het taxi-app-bedrijf in te trekken. Uber moet blijven. En dan wel meer respect tonen voor z’n chauffeurs.

De toezichthouder maakte vrijdag bekend dat Uber de veiligheid voor passagiers in gevaar brengt en daarom eind september geen nieuwe vergunning krijgt. Uber gaat hiertegen in beroep en mag zolang actief blijven in Londen. In de zelf georganiseerde petitite #SaveYourUber heeft het ruim 750.000 digitale handtekeningen verzameld.

“Dat zijn vooral consumenten die goedkope ritjes willen”, zegt Yaseen Aslam aan de telefoon. Hij doet mee aan de rechtszaak van de vakbond tegen Uber. “Maar die mensen denken niet aan mij.” Aan chauffeurs die gemiddeld 4000 pond betalen voor hun autoverzekering, 300 pond betalen voor een licentie, en 80 uur per week werken om 5 pond per uur te verdienen. In Londen telt maar liefst 40.000 Uber-chauffeurs.

Laat ze respect voor werknemers toevoegen aan hun criteria Yaseen Aslam

Zelfstandige ondernemers Uber stelt dat chauffeurs zelfstandige ondernemers zijn, maar het Employment Tribunal gaf de bond vorig jaar gelijk en stelt dat Uber-chauffeurs ‘workers’ zijn. Die vallen tussen zelfstandigen en werknemers in. Ze zijn minder aan een werkgever gebonden dan werknemers en hebben geen recht op ziektegeld. Wel verdienen ze vakantiedagen en het minimumloon van 7,20 pond. Uber ging in beroep en kan uiteindelijk nog naar het Hooggerechtshof. IWGB heeft grote problemen met het bedrijfsmodel van Uber, dat profiteert van mazen in de wet en van gebrek aan handhaving. Maar de bond vindt ook dat toezichthouder TfL te drastisch reageert door Uber van de weg te halen. Veel leden werken namelijk voor Uber en welke vakbond viert nou feest als werknemers hun baan verliezen? Vooruit, die zijn er wel, zegt een woordvoerder. Namelijk de vakbonden die verbonden zijn aan de traditionele taxisector die de Amerikaanse marktverstoorder graag ziet verdwijnen. Fundamenteel wordt de situatie niet beter als Uber verdwijnt, zegt Aslam, want andere bedrijven springen dan in het gat. “Er zijn genoeg chauffeurs met een migrantenherkomst die voor 2 pond zouden rijden. Zij moeten beschermd worden door bestaande wetgeving.”