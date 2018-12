Vakbond stelt PostNL ultimatum: meer salaris of er komen acties

“Onverstandig en onbegrijpelijk”, noemt PostNL-woordvoerder Jochem van de Laarschot de aangekondigde acties van vakbond FNV. De vakbond heeft een ultimatum gesteld: gaat PostNL niet voor maandag 12 uur ‘s middags akkoord met de eisen van de vakbond dan volgen er acties.

De vakbond eist onder meer maatregelen tegen de ‘torenhoge’ werkdruk, een structurele loonstijging van 5 procent en gelijke beloning voor gelijk werk voor alle werknemers bij het postbedrijf, dus ook voor uitzendkrachten. Eind september riep de vakbond ook al op tot stakingen, maar hieraan gaven postbezorgers geen gehoor. BVPD, de belangenvereniging voor zelfstandig ondernemers die als bezorger voor PostNL werken, dreigde ook met stakingen tijdens de feestdagen maar trok dat dreigement weer in toen PostNL ‘zich gedwongen voelde’ eventuele schade op de belangenvereniging te verhalen.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao startten officieel een maand geleden. Dat is voor PostNL een reden om te zeggen dat de eis van FNV om zo snel tot een overeenkomst te komen onredelijk is. “Natuurlijk is er gedurende het jaar wel contact, maar officieel zitten we pas sinds 14 november aan tafel”, zegt Van de Laarschot. “Bovendien staan er zoveel onderwerpen op de lijst dat we daar de tijd voor moeten nemen. Tot nu toe waren de gesprekken heel constructief.”

Volgens PostNL wil de vakbond het bedrijf raken wanneer het pijn doet: middenin de drukste periode van het jaar

FNV-bestuurder Ger Deleij vindt deze argumenten kul. “PostNL weet onze eisen al heel erg lang. Het wordt telkens weer vooruit geschoven met analyses en onderzoeken maar er wordt niet inhoudelijk gereageerd op onze eisen. PostNL speelt verstoppertje.” Volgens Deleij heeft PostNL te lang geen concrete maatregelen genomen om bijvoorbeeld de werkdruk te verlagen. Van de Laarschot brengt daar weer tegenin dat PostNL de hoge werkdruk wel degelijk op de agenda heeft staan. “We kijken echt naar maatregelen, maar hebben ook last van de krapte op de arbeidsmarkt.”

Volgens PostNL wil de vakbond het bedrijf raken wanneer het pijn doet: middenin de drukste periode van het jaar. Van de Laarschot: “Dat is in niemands belang. Niet in dat van de werknemers, het bedrijf of de klanten. We zien ze graag woensdag weer aan de onderhandelingstafel met de andere bonden.” Van de Laarschot acht het onwaarschijnlijk dat er dit weekend overeenstemming komt. Deleij van de FNV: “PostNL heeft de sleutel in handen.”

